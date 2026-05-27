Una novela y un documental visibilizan en Alcalá (Sevilla) la soledad no deseada de las personas mayores

Presentación de la obra 'Me llamo Soledad' en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El guionista, realizador y director audiovisual alcalareño, Rafael Portillo Domínguez, ha presentado este martes, 26 de mayo, en el Auditorio Riberas del Guadaíra su primera novela, 'Me llamo Soledad', una obra sobre la soledad no deseada y el abandono emocional de las personas mayores.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la obra construye tres personajes que encarnan formas distintas de soledad. "Estos son Santiago, quien carga culpa por ausencias; Esperanza, una cuidadora migrante que sostiene vidas ajenas mientras se ve privada de la suya; y doña Ángeles, una mujer que preserva dignidad y humor a pesar de las pérdidas acumuladas".

Al hilo, el delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha destacado "el valor de respaldar a autores y proyectos culturales que nacen desde la ciudadanía, considerando la cultura como instrumento esencial para el reconocimiento de vulnerabilidades y la cohesión social".

Portillo, por su parte, ha expresado "su gratitud al Ayuntamiento y colaboradores". Paralelamente, se ha proyectado el documental 'Cuando la soledad habla', que reúne 11 testimonios reales de personas mayores residentes, cuidadores profesionales y migrantes.

El evento, que fue conducido por el periodista Diego Jiménez, contó con la participación de la Residencia La Milagrosa y el apoyo de Residencia Reifs, la Federación de Industriales y Comerciantes (FICA) y la Asociación Nacional AFAR.