Las obras del Centro Cívico de Tres Barrios de Sevilla comenzarán a finales de septiembre: "hay luz al final del túnel"

Archivo - El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y delegado de Hacienda, Juan Bueno, en una foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha asegurado que el plazo de ejecución previsto en el proyecto del Centro Cívico de Tres Barrios es de 16 meses; ello, tras estimar un periodo de tres meses para la licitación, adjudicación de las obras y rúbrica del contrato, y "un mes adicional para la firma del acta de replanteo e inicio de los trabajos".

Así lo ha expresado el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Socialista en la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local de este viernes relativa al estado de dicho proyecto en Tres Barrios-Contadores.

El PSOE ha criticado el retraso de tres años en lo que al citado centro cívico se refiere y desde el equipo de gobierno se ha respondido que si después de ese periodo de tiempo se ha visto algo la luz, "como han reconocido" en las filas del Grupo Socialista, "ya es algo, dado que veníamos de la oscuridad más absoluta".

En este sentido, Bueno ha recordado que en abril de 2025 se firmó el contrato con una consultora y que, tras el proceso de redacción, el proyecto se tramitó para su correspondiente supervisión y se emitió informe favorable el 28 de abril de este año. "El 4 de mayo de remitió toda la documentación al servicio de contratación para el inicio de los trámites necesarios para la licitación y adjudicación de las obras: Hay ya luz en Tres Barrios", ha abundado al respecto.

Desde el PSOE se ha criticado el hecho de que después del anuncio de licitación en 2024 se haya optado por "una huida hacia adelante y no hacer nada". "Es un barrio acogido al Plan de Transformación Social que merece ser tratado con mucha más seriedad por el Ayuntamiento. Ni máquinas, ni plazos verosímiles donde podamos ver luz al final del túnel".