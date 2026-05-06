La Pablo de Olavide de Sevilla entra en Yerun, una red europea "de prestigio" para jóvenes universidades investigadoras

El mapa de las universidades asociadas a Yerun. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Tras su ingreso en la alianza Epicur, la Universidad Pablo de Olavide (UPO) da un nuevo salto en su proyección internacional con su incorporación a la Young European Research Universities Network (Yerun), una "asociación europea de prestigio" que agrupa a jóvenes universidades intensivas en investigación.

Según ha emitido la institución académica en una nota, la entrada en esta red, tras superar una "exigente fase de acceso", sitúa a la UPO en un "espacio estratégico" de cooperación, representación e influencia en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y en el de Investigación (EEI).

En contexto, fundada en 2015, Yerún reúne a universidades europeas jóvenes con una "fuerte orientación investigadora, compromiso social y capacidad de innovación". Su papel puede situarse en el marco de una red homóloga a la League of European Research Universities (LERU), pero formada por instituciones universitarias jóvenes que aspiran a reforzar su voz en Europa. Así, Yerun se ha convertido en el foro de referencia para universidades jóvenes "con ambición de liderazgo académico, científico y social".

Tal y como ha precisado la UPO, la incorporación supone "una oportunidad" para participar "de forma más activa" en los debates europeos sobre educación superior, investigación e innovación, así como para "fortalecer su presencia en convocatorias internacionales".

Asimismo, la propia estrategia 2026-2030 de Yerun fija como prioridades la colaboración entre sus miembros y la incidencia en las políticas europeas, con atención al futuro de Erasmus+, Horizonte Europa, el Espacio Europeo de Investigación, la ciencia abierta, el potencial de la digitalización y de la inteligencia artificial (IA) en el aprendizaje y la investigación, la atracción de talento y el impacto social de las universidades.

Por su parte, el rector de la UPO, Francisco Oliva, ha valorado esta incorporación como una "decisión estratégica" en un momento especialmente relevante para el futuro de la financiación europea. "Estamos en un momento decisivo para influir en el próximo Programa Marco de la Unión Europea", ha concretado, al tiempo que apostillar que "formar parte de Yerun nos permite ganar peso político y visibilidad, participar en diálogos estructurados con la Comisión Europea y otros actores clave, y alinearnos con universidades afines para elaborar proyectos y defender intereses compartidos".

De este modo, la UPO llega a esta red con una "trayectoria creciente" en el ámbito europeo, puesto que entre 2021 y 2025 ha gestionado 196 propuestas internacionales de I+D+i. De ellas, 43 han sido concedidas, lo que supone una tasa de éxito del 22 por ciento, en un contexto de "elevada competitividad".

En contexto, la UPO cuenta con 107 grupos y trece centros de investigación, cinco dobles grados internacionales, 43 másteres oficiales y nueve programas de doctorado, además de una estructura técnica especializada para la gestión de proyectos europeos e internacionales.

Asimismo, la propia institución académica ha señalado que, entre las líneas de trabajo de Yerun, destacan "la cooperación científica, la movilidad, la promoción del talento, el intercambio de buenas prácticas, la participación en políticas europeas y la defensa del papel de las jóvenes universidades investigadoras en el futuro de Europa". Su estrategia para el periodo 2026-2030 resume esa ambición bajo el lema Thrive Together! y plantea que, en 2030, la red sea "una fuerza líder para hacer visibles e influyentes a estas instituciones en la agenda europea de educación, investigación e innovación".

Actualmente, forman parte de Yerun universidades como la University of Bath, Malmö University, Tallinn University, Nicolaus Copernicus University in Torun, University of South-Eastern Norway, University of Stirling, University of Potsdam, University of Klagenfurt, UiT - The Arctic University of Norway, University of Cyprus, University of Limerick, University of Rijeka, Ulm University, University of Southern Denmark, Tor Vergata University of Rome, Universidade NOVA de Lisboa, Maastricht University, University of Konstanz, University of Eastern Finland, University of Essex, Universidad Carlos III de Madrid, University of Bremen, Brunel University of London y University of Antwerp.

Con la incorporación de la UPO, la institución sevillana se suma a una asociación europea integrada por 25 universidades jóvenes, investigadoras y con una "clara vocación social".

Además, la incorporación a Yerun se suma a la reciente entrada de la Universidad Pablo de Olavide en Epicur, una de las alianzas universitarias europeas "más relevantes". Estas dos incorporaciones refuerzan la presencia de la UPO en "espacios europeos de referencia para ampliar sus oportunidades de formación, movilidad, investigación e innovación, y consolidar desde Sevilla un modelo de universidad joven, internacional, interdisciplinar y comprometida con los grandes retos de Europa".