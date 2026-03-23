Padres de Sandra Peña agradecen la mención a su hija en el pregón de Semana Santa: "También pasan cosas buenas"

Archivo - Los padres de Sandra Peña en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los padres de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, han agradecido este lunes la mención a su hija en el pregón de la Semana Santa de Sevilla, que tuvo lugar este Domingo de Pasión en el Teatro de la Maestranza y corrió a cargo del periodista José Antonio Rodríguez. Así, han calificado esta acción como un "bonito gesto" y han mostrado su gratitud.

"Acudimos al pregón porque teníamos que estar ahí, teníamos que estar presentes, agradecer también las cosas bonitas que nos pasan gracias a personas como José Antonio", ha expresado la madre de la menor, Zara Villar, en declaraciones en el programa 'Despierta Andalucía' de Canal Sur, recogidas por Europa Press.

Por su parte, Rodríguez ha asegurado que sentía la "obligación" de hacer referencia a un problema que afecta a los jóvenes, como el acoso escolar, dada su cercanía generacional. "El Consejo apostó este año por un pregonero joven y yo tenía que hacer un discurso pegado a los jóvenes, a la actualidad", ha planteado.

"Si tenía una mínima oportunidad de dirigirme a Sevilla y a Andalucía a través del pregón, quería decirle a la gente joven que en las familias y en las hermandades podían encontrar apoyo", ha añadido el responsable. De hecho, ha hecho hincapié en ejemplos de jóvenes que "por su discapacidad, por su condición sexual, por ejemplo, no se han sentido comprendidos por su entorno, pero en las hermandades han encontrado un lugar para ellos (...) He visto mucho afecto y cariño en el mundo de las hermandades y quería que eso quedase reflejado en el pregón", ha apostillado.

Por su parte, los padres de la joven han incidido en su petición, una "sentencia ejemplarizante" para que "las cosas cambien" y los centros educativos "abran los protocolos que sean necesarios, cuando sea necesario", un hecho que, aseguran, en el caso de su hija no se llevó a cabo. Cabe recordar que, hace unos días, ambos decían que la dirección del centro aseguró que llevaría a cabo la apertura de dos protocolos con los que cuenta la Junta de Andalucía, el correspondiente a la prevención y actuación frente acoso escolar y frente a conductas relacionadas con la autolisis, algo que, finalmente, no llegó a suceder.

Cabe mencionar que la familia ha presentado una querella contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el personal docente del centro que, presuntamente, habría estado "implicado" en el presunto suicidio de la menor.

Al hilo, el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, anunciaba que la investigación "no avanza" aunque confían "plenamente" en la justicia. "Están haciendo una labor impecable", apostillaban.

La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.

Desde la dirección del colegio privado concertado se ha venido pidiendo "cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa" en torno al citado caso, que movilizó a finales de octubre a miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes en las calles de las principales ciudades españolas, para acabar "con el monstruo del bullying". Las manifestaciones fueron convocadas en 55 ciudades de todo el país en el marco de una huelga estudiantil.