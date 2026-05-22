Paradela subraya "audacia" de Cox al mantener Sevilla como sede social y destaca 18.000 millones de inversión industrial

De derecha a izquierda, el consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el presidente de Cox, Enrique Riquelme, y el el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona. - EUROPA PRESS

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela, ha participado en la presentación de la nueva sede corporativa en Sevilla de Cox que supondrá la rehabilitación de cerca de 15.000 metros cuadrados de las "históricas naves" y tinglados del Muelle de Tablada y que dará servicio a una plantilla de más de un millar de profesionales.

Paradela, que ha acompañado en esta cita al presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y al presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha señalado la "audacia y valentía" de la firma en su apuesta por mantener en Sevilla su sede social tras la compra de Abengoa. Una decisión, motivo de "orgullo", que permite que sea desde la capital andaluza desde donde se tomen decisiones estratégicas en los sectores en los que opera relacionados con energía, agua e infraestructuras.

El consejero en funciones ha señalado la colaboración fluida entre Cox y el Gobierno andaluz pues la compañía desempeña un papel muy activo en estrategias para convertir Andalucía en uno de los mejores lugares para producir combustibles sostenibles de aviación (SAF), en el impulso a proyectos de comunidades energéticas en 109 municipios de Andalucía, y en el desarrollo de la huella industrial del hidrógeno, a través de la Alianza Andaluza del Hidrógeno Verde.

"La apuesta del Gobierno andaluz es seguir generando las condiciones para que Andalucía sea un territorio atractivo para la inversión industrial", ha señalado Paradela quien ha desgranado algunas cifras del sector como que la industria ha aportado el 30% del crecimiento de la economía en el año 2025 y crece a una tasa del 7% anual desde hace cuatro años.

Además, ha abundado en que en la provincia de Sevilla hay 90.000 empleos industriales, 20.000 incorporados en el último año, y ha incidido en que la región capta 18.000 millones de euros de inversión industrial nueva. "Por tanto, Andalucía mira con confianza a su futuro e inspira confianza".

Durante su intervención, Paradela ha realizado una mirada retrospectiva a la crisis de Abengoa para subrayar que la recuperación de la compañía constituía una "prioridad absoluta" para el Ejecutivo andaluz en el verano de 2022, hasta el punto de que fue uno de los principales asuntos abordados en el traspaso de competencias al asumir la Consejería.

En este sentido, ha defendido que durante la "larga travesía del desierto" de Abengoa, Andalucía corría el riesgo de perder talento acumulado durante décadas en una compañía que, según ha señalado, se había convertido en una proveedora de profesionales para grandes firmas de ingeniería y consultoría tecnológica, un ámbito que aporta siete puntos al PIB andaluz.

Paradela ha rememorado así el proceso que culminó en septiembre de 2022 con la llegada de Cox al capital de Abengoa y ha asegurado que entonces ya se vivió un momento de "emoción" entre trabajadores y autoridades ante la expectativa de una nueva etapa para la compañía.

El titular de Industria en funciones también ha resaltado que desde Sevilla se pilotan operaciones estratégicas de la compañía, entre ellas la adquisición del negocio de Iberdrola en México por 4.000 millones de euros, lo que, a su juicio, evidencia la magnitud del proyecto empresarial asentado en Andalucía.

En relación con la futura sede, ha valorado el proyecto arquitectónico presentado para el Muelle de Tablada, que ha definido como "inspirador, evocador e ilusionante", al entender que permitirá recuperar espacios vinculados a la Exposición Iberoamericana de 1929 para proyectarlos hacia el futuro.

Paradela ha señalado además que la Junta adquirió en su día el complejo de Palmas Altas, antigua sede de Abengoa, en un momento en el que la compañía atravesaba graves dificultades económicas, para impulsar allí la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla, una decisión que, según ha señalado, contribuye indirectamente a abrir esta nueva etapa con el anuncio de una nueva sede para Cox.

Finalmente, ha destacado también la colaboración entre Cox y la Junta en el marco de proyectos internacionales, aludiendo a acuerdos de inversión cerrados durante el viaje institucional del presidente andaluz, Juanma Moreno, a China hace menos de dos años, antes de reiterar su felicitación a la compañía por su apuesta "decidida" por Sevilla y Andalucía.