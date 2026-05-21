Pastora Soler y Paco Candela ofrecen conciertos en la preferia de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Uno de los conciertos en el recinto ferial de Alcalá con motivo de la Feria. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El recinto ferial de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se llenará de música entre el 22 y el 31 de mayo con los conciertos de preferia que organiza el Ayuntamiento, con entrada gratuita, a través de las delegaciones de Fiestas Mayores y Juventud. Pastora Soler (23 de mayo) y Paco Candela (31 de mayo) serán las estrellas invitadas a este ciclo de conciertos con las que el municipio va creando ambiente para disfrutar de su semana grande que se desarrollará entre el 4 y el 7 de junio.

La delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, y la responsable de Juventud, Paula Fuster, han presentado los conciertos que se celebran en la explanada de la calle del infierno y en la propia caseta municipal de forma previa a la feria para las que están coordinados todas las necesidades de infraestructuras y servicios como como escenarios, luces, restauración, accesos y tráfico, aseos, dispositivos sanitario y de seguridad, además del operativo de limpieza previo y posterior, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Las citas comienzan este mismo viernes 22 de mayo (21,30 horas) con el concierto para jóvenes 'Pisando Albero' con la artista Alba Dreid y Party Revive. El año pasado fue todo un éxito no sólo de convocatoria, sino de organización y de comportamiento ciudadano en una cita que congregó a más de 4.000 personas.

El sábado 23 será la afamada cantante Pastora Soler quien llene el escenario con su extraordinaria voz. La cita se desarrollará a partir de las 21,30 horas dentro de su Tour 30 años '+ rosas que espinas', y ha despertado una gran expectación en la localidad. La cita, a partir de las 21,30 horas, se ha denominado 'Concierto Aires de Feria' y además de la actuación estelar contará con el grupo alcalareño 'D'Dulce' en el fin de fiesta.

Ambas citas, con reserva de entrada gratuita, se agotaron rápidamente. El siguiente fin de semana los conciertos pasan a la caseta municipal coincidiendo ya con el montaje de los cacharritos. El viernes 29 de mayo se celebrará el Pregón de Feria a las 21 horas y a continuación se podrá disfrutar del concierto 'Tributo al Lebrijano'.

El domingo, 31 de mayo, para cerrar los conciertos, se ha preparado la jornada 'Alcalá canta por Sevillanas', a partir de las 13,00 horas, con un homenaje al histórico grupo alcalareño Retama por su 50 aniversario, que deleitará a los asistentes con una actuación especial.

Posteriormente subirá al escenario el conocido artista Paco Candela. Ambas citas tienen acceso libre y gratuito hasta completar aforo. El mismo día y durante las actuaciones se celebrará la final del segundo Concurso Nacional de Sevillanas.

Las delegadas municipales han destacado la variedad de la programación de los conciertos para que la gente de Alcalá, de todas las edades, se puedan deleitar con nuestras tradiciones. Son unas fechas muy especiales y el ayuntamiento trabaja para que la población disfrutes con todas las condiciones de seguridad.