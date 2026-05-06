Piden tres años de prisión por emplear a once trabajadores sin alta y sin permiso de trabajo en Sevilla

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla solicita tres años de prisión para la administradora de una empresa de cultivo de cítricos que empleó a once trabajadores en la recolección de aceitunas en una finca cercana a la carretera Bollullos-Gerena sin que los mismos hubiesen sido dados de alta en la Seguridad Social, misma vez que once de ellos, además, carecían de autorización para trabajar en España.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, el día 6 de octubre de 2020, con motivo de una visita realizada por la Inspección de Trabajo en unión del Equipo Roca de la Guardia Civil a la finca agrícola Hacienda San Felipe, se comprobó que "en la misma se encontraban trabajando en la recolección de aceituna un total de once trabajadores que carecían de la preceptiva alta en la Seguridad Social".

Cabe mencionar que siete de ellos eran ciudadanos extranjeros que también carecían de la correspondiente autorización administrativa para trabajar en España.

Según ahonda el escrito, "pese a conocer su situación administrativa, los trabajadores habían sido contratados por un individuo no identificado que actuaba por encargo de la acusada". Esta última actuaba como administradora única de una entidad contratada para la recogida de aceitunas en dicha finca.

La Fiscalía detalla que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, por los que responden tanto la encausada como la empresa dedicada al cultivo para la que trabajaba como autores. Para la primera, pide tres años de prisión, mientras que para la entidad solicita la suspensión de sus actividades durante cinco años. Todo ello, de cara al juicio señalado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla de cara a este próximo 12 de mayo.