La piscina cubierta del Centro Deportivo Alcosa de Sevilla recibe un millón de euros para una nueva climatización

Piscina cubierta del Centro Deportivo Alcosa de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La piscina piscina cubierta del Centro Deportivo Alcosa ha recibido algo más de un millón de euros de inversión municipal para llevar a cabo una nueva climatización, en aras de "garantizar a los bañistas la temperatura idónea del agua y el nivel de humedad exigido por la normativa vigente".

Según ha informado el Consistorio en una nota, la climatización de la piscina del CD Alcosa se está realizando en dos fases, una primera, ya finalizada, en la que se ha invertido medio millón de euros para dotarla de una nueva deshumectadora, y una segunda, que va a contar con una inversión similar, para sustituir la antigua sala de calderas por una nueva.

La nueva deshumectadora conlleva otras ventajas, ya que además de regular la temperatura y adaptarse a la normativa actual sobre los niveles de humedad, gana en espacio, ya que se ha pasado de tres deshumectadoras "obsoletas y poco eficientes" anteriores a una sola con un nivel de "eficiencia óptimo" en lo que a consumos energéticos se refiere.

Tras la instalación de la deshumectadora, el IMD ya está trabajando en la sustitución de la sala de calderas de la piscina, cuyo proyecto está en fase de redacción y cuyas obras están previsto que se lleven a cabo en el primer semestre del año que viene.

En contexto, según ha detallado el Ayuntamiento la piscina cubierta del CD Alcosa "arrastraba serios problemas de climatización" desde hace más de 8 años. "La climatización de la piscina del CD Alcosa se hace a través de una deshumectadora que, por un lado regula la humedad, y por otro, la temperatura, que oscilará en el agua entre los 24 y 30 grados centígrados y entre un grado o dos por encima en el exterior del vaso", ha apostillado.