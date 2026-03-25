El Pleno de Diputación de Sevilla aprueba este jueves 25 millones para micropolíticas y 16 nuevos vehículos de bomberos

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, preside un Pleno. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla celebra este jueves, 26 de marzo, el tercer Pleno ordinario del año con la aprobación del Plan Provincial de Cooperación en Obras y Servicios como principal punto del día.

Según el orden del día consultado por Europa Press, dicho plan estará dotado con 25 millones de euros de fondos propios que se destinarán al apoyo a los municipios de la provincia, especialmente los más pequeños, en la realización de sus micropolíticas municipales.

En otro orden de asuntos, el Pleno va a someter a votación la autorización del gasto para la contratación de 16 vehículos contra incendios y salvamento con destino al Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla.

Asimismo, se van a debatir varias daciones de cuenta, como la Liquidación del Presupuesto General de la Diputación y sus Organismos Autónomos correspondiente al ejercicio 2025, además de las proposiciones de los diferentes grupos políticos de la Diputación.

CORTES DE LUZ Y AYUDAS AL TEMPORAL

En el punto de presentación de las proposiciones, el Grupo socialista llevará una moción de urgencia para pedir a la Junta de Andalucía que "intervenga de forma inmediata ante la insostenible situación del suministro eléctrico en los municipios de las comarcas de la Sierra Sur y la Campiña y en todos aquellos municipios que en nuestra provincia están sufriendo cortes y falta de calidad en el suministro".

Según ha indicado el partido en una nota, la iniciativa parlamentaria insta a la Consejería de Industria, Energía y Minas a adoptar las medidas necesarias para que la empresa suministradora, E-Distribución (Endesa), "realice las inversiones pendientes que garanticen un servicio digno".

La moción socialista detalla las "graves consecuencias que esta falta de suministro está ocasionando en la vida cotidiana de la provincia". Entre los problemas más críticos se encuentran "la interrupción de máquinas de asistencia vital para personas con patologías cardíacas o respiratorias, así como el corte de calefacción y aire acondicionado en colegios, centros de salud y residencias de mayores".

Por otra parte, el grupo popular llevará este jueves al Pleno una propuesta para "instar al Gobierno de España a modificar el decreto de ayudas por las borrascas con el objetivo de incluir a todos los municipios sevillanos afectados que han quedado fuera de estas ayudas, especialmente en el ámbito de la agricultura y la ganadería".

Según ha indicado el partido en una nota, la iniciativa reclama que "se revisen los criterios de distribución de las ayudas para garantizar que ningún municipio perjudicado quede excluido, atendiendo a los daños reales sufridos por agricultores y ganaderos en toda la provincia".

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Martín Torres, ha asegurado que "con este decreto, el gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero se olvida de la inmensa mayoría de los pueblos del Aljarafe y de la Sierra Norte, lo cual carece de toda lógica".

Cierran el Pleno la proposición del grupo Con Andalucía en defensa de la paz, por el "no a la guerra" y contra la escalada bélica en Oriente Medio. Junto a la proposición de Vox contra la despoblación y en defensa de los servicios básicos en los municipios rurales de la provincia.