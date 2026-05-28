El Pleno de Diputación de Sevilla insta a la Junta que garantice el destino "estrictamente finalista" del canon del agua

El diputado socialista Gonzalo Domínguez interviene en el Pleno ordinario de este 28 de mayo - EUROPA PRESS

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario de la Diputación de Sevilla, celebrado este jueves, 28 de mayo, ha instado a la Junta de Andalucía que garantice el destino "estrictamente finalista" del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas. La moción defendida por el Grupo Socialista ha salido adelante con los votos a favor de esta formación y de Con Andalucía, el rechazo de PP y la abstención de Vox.

Con esta propuesta, el PSOE "busca frenar" las recientes decisiones normativas del Gobierno de Moreno que "permiten desviar estos recursos --abonados directamente por los ciudadanos en sus facturas de agua-- hacia fines totalmente ajenos al saneamiento y la depuración urbana", tal como ha destacado el diputado del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez.

"Es intolerable que el Partido Popular meta la mano en el bolsillo de los sevillanos a través del recibo del agua prometiendo mejorar sus redes urbanas, para luego utilizar ese dinero como una caja de herramientas con la que cubrir partidas del presupuesto general de la Junta que deberían financiarse con fondos propios ordinarios", ha asegurado el diputado del equipo de gobierno su intervención.

Desde el Grupo Socialista han remarcado que esta "desviación de fondos públicos" es "especialmente alarmante", en un escenario en el que Andalucía "arrastra importantes retrasos y déficits" en materia de depuración de aguas residuales.

Desde el Partido Popular, a través del diputado Emilio Soto, se ha remarcado la idea de que la moción parte de una "premisa equivocada" y se ha afeado al Grupo Socialista que se "insinúe un uso impropio de los fondos". "Eso no se sostiene ni jurídica ni políticamente. Realizar obras de emergencias tras los temporales y prevenir futuras inundaciones no es un capricho político".

En las filas de Con Andalucía, su diputada María Josefa Izquierdo ha subrayado el carácter finalista de ese canon del agua, mientras que el diputado de Vox, Rafael García, ha pedido que se revise con detalle a qué se destina cada partida.