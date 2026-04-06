Podemos lamenta "la degradación ecológica" del Parque de los Perdigones de Sevilla

La portavoz de Podemos Sevilla, Susana Hornillo, en el Parque de los Perdigones. - PODEMOS SEVILLA

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento de la ciudad, Susana Hornillo, ha lamentado este lunes la situación de "degradación ambiental" del Parque de los Perdigones.

Según ha indicado la formación en una nota, Hornillo ha mantenido una reunión con vecinas del entorno y ha analizado un informe técnico elaborado por la asociación Ecourbe, cuyas conclusiones "asume la formación y que apuntan a una pérdida acelerada de biodiversidad y funcionalidad ecológica del espacio".

La edil ha señalado que la gestión actual del parque, como ocurre en buena parte de las zonas verdes de la ciudad, "responde a un modelo que prioriza criterios estéticos frente a criterios ecológicos, reduciendo la vegetación a un elemento ornamental en lugar de reconocer su papel como infraestructura esencial para la salud urbana y la mitigación de las altas temperaturas".

Durante la visita, los vecinos han trasladado "el grave deterioro del suelo, con procesos de compactación derivados del uso de maquinaria pesada y prácticas de mantenimiento inadecuadas como podas intensivas y desbroces continuados".

"Estas actuaciones han provocado la desaparición de la cobertura herbácea, reduciendo la capacidad del parque para absorber contaminantes y fijar carbono en un entorno con elevados niveles de polución", ha señalado.

Asimismo, Podemos ha alertado de una "simplificación extrema" del ecosistema, con pérdida de hábitats y recursos para la fauna, afectando especialmente a polinizadores, aves insectívoras y murciélagos, especies clave para el equilibrio ecológico.

"Lo que está pasando en el Parque de los Perdigones no es un hecho aislado, es el reflejo de un modelo de gestión que da la espalda a la ecología urbana y a la evidencia científica", ha señalado Hornillo, quien ha recordado que el Pleno municipal aprobó recientemente incorporar criterios sostenibles y éticos en la gestión de fauna urbana, reclamando al Gobierno del Partido Popular coherencia en su aplicación.

Asimismo, Hornillo ha abogado por un "cambio de modelo que sitúe los espacios verdes como infraestructuras ecológicas esenciales para la mitigación del cambio climático y la mejora de la calidad de vida".

En este sentido, desde la formación morada han propuesto avanzar en la renaturalización de los suelos, el incremento de la biodiversidad, la selección de especies autóctonas, la mejora de la sombra vegetal y la incorporación de mecanismos de participación ciudadana, como la custodia del territorio.

"La alternativa es clara: o seguimos teniendo parques convertidos en superficies duras y sobrecalentadas, o apostamos por espacios vivos que cuiden la salud de la ciudad", ha concluido la concejala de Podemos.