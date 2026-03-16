Podemos pide una consulta sobre "si los coches de caballos deben seguir siendo parte de la oferta turística de Sevilla"

Archivo - Coches de caballos en la parada del Archivo de Indias de Sevilla - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos Sevilla ha anunciado que llevará al Pleno Municipal de este jueves una propuesta para que se celebra una consulta ciudadana para que "la ciudadanía pueda decidir directamente sobre el futuro de los coches de caballos como atracción turística".

La petición llega tras la apertura hace unos días del proceso para modificar la ordenanza que regula esta actividad en Sevilla. Para la portavoz del Podemos en Sevilla, Susana Hornillo, se trata de "una oportunidad", según ha expresado en una nota remitida por el partido.

"Estamos ante un debate que cada vez está más presente en la sociedad: si el uso de animales en actividades turísticas sigue siendo compatible con los estándares actuales de bienestar animal. Creemos que esa decisión debe tomarla la gente de a pie", ha afirmado Hornillo.

Asimismo, la iniciativa plantea también "endurecer de forma clara" la regulación de los coches de caballos, "garantizando condiciones de trabajo y descanso mucho más exigentes para los équidos, así como buscar alternativas turísticas sin animales que permitan mantener el valor patrimonial del servicio adaptándolo a los estándares actuales de respeto a los animales".

En este sentido, la formación ha señalado que Sevilla "es una de las ciudades con temperaturas más extremas durante buena parte del año y con una elevada presión turística, lo que obliga a aplicar criterios especialmente rigurosos en materia de bienestar animal".

"La tradición no puede ser una excusa para ignorar un debate que ya están afrontando muchas ciudades. Sevilla no puede quedarse atrás una vez más, debe abrirlo con transparencia y con participación ciudadana", ha apuntado la edil de Podemos.

Junto a estas medidas, la iniciativa plenaria plantea avanzar en otras políticas municipales de protección animal, como "la adaptación de la normativa de transporte público para permitir el acceso regulado de animales de compañía, la puesta en marcha de un Plan Municipal de Colonias Felinas basado en el método CER y el refuerzo de campañas de concienciación sobre tenencia responsable".

Según indicaron fuentes municipales a Europa Press, la propuesta del Ayuntamiento está encaminada a "una mayor rigidez en el control del bienestar animal y la regulación de tránsito de coches de caballos en horas punta por la incidencia que tienen en el tráfico".

"Todo en aras de salvaguardar el sector y la tradición en aras de proteger y mejorar este servicio de interés turístico", ha señalado el documento de la propuesta consultado por esta agencia.