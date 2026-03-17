La Policía Nacional detiene en Sevilla a un hombre buscado por robo con violencia e intimidación

Agentes de la Policía Nacional detienen a una persona
Agentes de la Policía Nacional detienen a una persona - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 17 marzo 2026 13:15
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SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un individuo sobre el que pesaba una reclamación judicial por un delito de robo con violencia e intimidación emitida por un Juzgado de Marbella (Málaga).

Según ha indicado el cuerpo en una nota, el arrestado intentó huir conduciendo su vehículo de forma temeraria por la capital andaluza y se resistió violentamente a su detención.

La Policía ha señalado que los agentes tuvieron conocimiento de que el ahora detenido se encontraba en situación de búsqueda y captura a nivel nacional, se iniciaron diligencias de investigación dando como resultado su localización en la capital andaluza cuando iba a bordo de un vehículo.

Tras el Alto Policial, esta persona emprendió la huida realizando numerosas maniobras de conducción temeraria, con cambios bruscos y constantes de carril, pasando extremadamente cerca de otros vehículos que circulaban y generando un riesgo para la seguridad vial.

La ardua labor de investigación y búsqueda efectuada, llevó a los agentes hasta el distrito de Sevilla Este, activándose un dispositivo de localización, culminando con la detención.

Cabe destacar que el detenido se opuso violentamente y acometió contra los agentes, llegando a intentar utilizar gas pimienta contra los policías, resultando lesionados los agentes.

Con esta detención, la Policía Nacional refuerza su compromiso en la lucha contra la delincuencia y en la protección de la seguridad ciudadana, destacando la importancia de los dispositivos de localización de personas reclamadas judicialmente, para garantizar que respondan ante la justicia.

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