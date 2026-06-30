La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro de Sorolla en el centro de Sevilla

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro en el centro de Sevilla tras una denuncia interpuesta por la familia propietaria en la comisaría en el distrito Centro, localizada en la Alameda de Hércules.

Así lo han confirmado fuentes del Cuerpo a Europa Press, si bien la investigación continúa abierta para encontrar al autor o autores y esclarecer las circunstancias de los hechos.

Según la información adelantada por Diario de Sevilla, se trata de un cuadro de Joaquín Sorolla que fue extraído durante un descuido de la familia propietaria en la tarde del pasado sábado en la calle González Abreu.