PP denuncia "falta" de respuesta de Diputación ante problema de residuos en Mancomunidad de la Comarca de Écija

Miembros del PP en la Diputación de Sevilla - PP

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha denunciado este domingo "la falta de respuesta" de la institución provincial ante el problema surgido en el servicio de admisión y tratamiento de residuos que afecta a los municipios de la Mancomunidad de la Comarca de Écija, ya que "no ha ofrecido ninguna alternativa ni apoyo a los municipios afectados".

En este sentido, la portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Gloria Guillén, ha explicado que "hace meses la planta de depósito de residuos de Morón de la Frontera, que gestionaba este servicio, planteó a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija la necesidad de buscar una nueva planta, ya que no podía seguir prestándolo, entre otros motivos, por la colmatación de su capacidad" y que, ante esta situación, "el ente supramunicipal lejos de ofrecer una solución, ha dejado a los ayuntamientos completamente solos ante un problema de enorme gravedad".

"Estamos ante un problema que afecta directamente a la salubridad y al día a día de miles de vecinos, y la Diputación no ha ofrecido ninguna alternativa a los municipios que forman parte de esta mancomunidad", ha señalado Guillén en un comunicado.

Según el PP, los ayuntamientos de Cañada Rosal, Écija, Fuentes de Andalucía, La Campana y La Luisiana-El Campillo han impulsado un acuerdo con la Mancomunidad de Los Alcores, que ha permitido en una primera fase dar una respuesta urgente mediante el traslado de residuos, y que ahora se consolida con la firma de un convenio estable.

Guillén ha destacado "la responsabilidad y el trabajo conjunto de los alcaldes y alcaldesas, que han logrado garantizar un servicio esencial pese a la falta de soluciones por parte de la Diputación".

Así, Gloria Guillén ha explicado que este convenio se ha tenido que impulsar "ante la pasividad del presidente de la Diputación, Javier Fernández, más centrado en su permanente campaña de promoción política que en dar soluciones reales a los municipios de la provincia de Sevilla".

Desde el Grupo Popular han insistido en que esta situación pone de manifiesto la necesidad de una mayor implicación del ente supramunicipal, especialmente teniendo en cuenta que es la administración competente en la planificación provincial a través del Plan Provincial de Residuos.

"No es suficiente con tener un plan; es necesario actuar, acompañar a los municipios y ofrecer soluciones cuando surgen problemas", ha indicado, apuntando que ha pedido al presidente de la Diputación, Javier Fernández, que "asuma su responsabilidad y dé respuestas eficaces a los municipios ante situaciones como esta".