El PP destaca el crecimiento y "liderazgo andaluz" exportador de Sevilla, con un alza del 17,3%

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez - PP

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado este lunes, 25 de mayo, que Sevilla ha sido la provincia líder a nivel andaluz en exportaciones, con una facturación de 2.485 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un 22,4% del incremento del total andaluz.

Según ha detallado el conjunto en una nota de prensa, además de ser la provincia que registra mejor crecimiento en el primer trimestre de 2026, muestra un alza del 17,3 y registra un superávit de 1.541 millones y una tasa del 293 por ciento.

Asimismo, han destacado que, a nivel de Andalucía, el dinamismo de su sector exterior permite a la comunidad "ser la única de las tres comunidades del 'podium' exportador que consigue superávit de su balanza comercial: 1.508 millones de euros, gracias a una tasa de cobertura del 116 por ciento, frente al déficit con el exterior que sufre la media de España".

En este sentido, el PP ha incidido en que Andalucía se mantiene como tercera comunidad exportadora en lo que va de año, con el 11,5 por ciento de las ventas al exterior de España, tras Cataluña y Madrid.

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha señalado que "es una tendencia en positivo que muestra el peso de la provincia como cabeza tractora de la economía de Andalucía, concretamente en las exportaciones".