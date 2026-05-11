El PP destaca la minería como sector "estratégico" para la creación de oportunidades y de empleo de calidad en Sevilla

El candidato número dos del PP por Sevilla, Jorge Paradela, durante la reunión con la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer). - PP SEVILLA

SALTERA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El candidato número dos del PP por Sevilla, Jorge Paradela, ha reivindicado el carácter "estratégico" del sector minero en Andalucía y ha destacado el peso de dos proyectos "de referencia" en la provincia sevillana: Cobre Las Cruces, ubicado entre Gerena, Guillena y Salteras, y el nuevo proyecto de Minera Los Frailes, en Aznalcóllar, ambos vinculados a la minería metálica.

Según ha trasladado el partido en una nota, tras mantener una reunión con la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer), en Salteras (Sevilla), Paradela ha subrayado además "la gran apuesta" del partido de cara al próximo mandato con la puesta en marcha del Centro de Excelencia e Innovación en Minería Sostenible (CEIMS), que tendrá su sede en Sevilla y estará orientado a la innovación y al desarrollo de proyectos de excelencia tecnológica vinculados a la minería del siglo XXI

En el marco del respaldo al sector, el dirigente popular ha asegurado también que el PP seguirá impulsando la Red de Municipios Mineros de Andalucía, integrada ya por 19 localidades adheridas. A ello se sumará una próxima convocatoria de ayudas dotada con "40 millones de euros" destinada específicamente a la industria minera, con el objetivo de reforzar su competitividad y mejorar su eficiencia energética.

Paradela ha afirmado que "el Gobierno de Juanma Moreno es un Gobierno que cree en la minería, una actividad que está presente en 260 municipios de toda Andalucía, que cuenta con 479 explotaciones activas que generan 8.000 empleos directos y estables en el tiempo".

Por todo ello, ha indicado que ese compromiso continuará en la próxima legislatura si se obtiene la confianza necesaria y que, entre las iniciativas previstas, se contempla "promover la utilización del sello STEP de la plataforma europea de tecnologías estratégicas para proyectos mineros". Se trata de una calificación que se utiliza para proyectos que se desarrollan en torno a tecnologías estratégicas y que, también compete, por ejemplo, al ámbito de la defensa.

Paradela ha defendido además que la minería debe situarse en el centro de las políticas vinculadas a la autonomía "estratégica" europea. "Todo lo relacionado con la autonomía estratégica y la soberanía industrial debe impulsarse también en el ámbito minero", ha señalado, antes de reivindicar que el Ejecutivo andaluz "cree en la minería, lo ha demostrado con hechos y quiere seguir impulsando un sector que es importante no solo para Andalucía, sino también para España y la Unión Europea".

El dirigente popular ha enmarcado esta apuesta en el actual contexto geopolítico, marcado por la creciente importancia de la soberanía estratégica en el acceso a materias primas esenciales. En este sentido, ha recordado que Andalucía cuenta con una importante riqueza geológica y alberga en su subsuelo 22 de los 34 minerales críticos identificados por la Unión Europea.

Por ello, ha explicado que el Gobierno de Juanma Moreno ha reactivado concursos para permisos de investigación minera sobre una superficie de 257.000 hectáreas, retomando una actividad que permanecía paralizada desde hacía casi una década y que, según ha defendido, contribuirá al desarrollo del sector.

Asimismo, Paradela ha destacado el papel de Andalucía en la elaboración del Reglamento Europeo de Minerales Críticos y ha puesto en valor que la Unión Europea haya reconocido como proyectos estratégicos a Cobre Las Cruces, en la provincia de Sevilla, y a CirCular, impulsado por Atlantic Copper en Huelva.

El candidato ha repasado algunos de los principales hitos alcanzados en materia minera durante la presente legislatura. Entre ellos, ha destacado la autorización de proyectos relevantes como el de Minera Los Frailes, en Aznalcóllar, una mina subterránea que no será a cielo abierto y que, por tanto, no contará con balsas de residuos. También ha subrayado la puesta en marcha de la mina de Masa Valverde, de la compañía Riotinto, autorizada "en apenas 27 meses", un plazo que ha calificado de "récord" en el ámbito minero y que, según ha señalado, ha sido tomado como "referencia por la Unión Europea para el desarrollo ágil de nuevos proyectos".

En la provincia de Sevilla, Paradela ha puesto en valor que el proyecto de Cobre Las Cruces ha cambiado de propiedad y que la nueva compañía adquirente prevé transformarlo en un proyecto de "clase mundial", categoría reservada a las explotaciones mineras más sostenibles e innovadoras. En conjunto, ha señalado que estas actuaciones reflejan la estrategia del Ejecutivo de Juanma Moreno, que ha permitido "superar" el objetivo inicial de "incrementar la capacidad autorizada de la minería metálica en un 20%, alcanzando finalmente un 31,5% al cierre de la legislatura".

Asimismo, ha defendido que ningún gobierno anterior ha desarrollado políticas tan "claras y firmes" de apoyo a la industria extractiva, poniendo como ejemplo la solución dada a un problema histórico en la comarca del Mármol de Macael, en la provincia de Almería, "pendiente desde hace más de dos décadas". En este caso, ha explicado, se han establecido garantías financieras para la restauración de las canteras mediante una nueva orden que también fija un marco normativo aplicable a otras situaciones similares de minería histórica con espacios aún por restaurar.

Además, Paradela ha puesto en valor la colaboración con el sector, que ha llevado a firmar acuerdos como con la Fundación Minería y Vida, con el Colegio de Ingenieros de Minas de Andalucía.