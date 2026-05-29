PP de Diputación de Sevilla lamenta que el PSOE no exija el 50% estatal para dependencia:"Están doblegados al sanchismo"

La portavoz adjunta del Grupo Popular en la Diputación, Gloria Guillén, y el portavoz de esta formación, Martín Torres, a las puertas del Salón de Plenos - PP DE DIPUTACIÓN

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Partido Popular en la Diputación de Sevilla, Gloria Guillén, ha lamentado la negativa del PSOE y de Con Andalucía en la administración provincial a solicitar al gobierno de España que financie en un 50% el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), "tal y como ya ha acordado en País Vasco: un acuerdo que se va a llevar a cabo a partir del enero de 2027 a pesar de que no hay ni presupuestos aprobados".

En un comunicado, la portavoz adjunta del PP en el ente supramunicipal ha señalado que el 'No' del PSOE y de Con Andalucía a esta propuesta "supone una muestra más del servilismo de los socialistas sevillanos, quienes, además, lejos de defender los intereses de la provincia y pedir lo que es justo y equitativo para todos lo sevillanos, están doblegados al sanchismo".

En relación a la propuesta del PP tumbada por el PSOE y por Con Andalucía en el Pleno de este jueves, ha explicado que la ley establece un principio de corresponsabilidad financiara entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, interpretado históricamente como un reparto equilibrado en torno al 50%.

"Sin embargo, este equilibrio no se cumple en Andalucía". "En la provincia de Sevilla, en el ejercicio 2026, el presupuesto del sistema asciende a 2.610 millones de euros, de los cuales la Junta de Andalucía aporta el 70,5% (1.840 millones de euros) frente al 29,5% del Gobierno de España (770 millones de euros)". "Lo que proponíamos con el 50% no es que Andalucía pague menos, sino que la aportación en euros de la Junta sea la misma y que a ella se sume una cantidad igual por parte del Estado".

En opinión de Guillén, "estamos ante una situación vergonzosa en la que una vez más el PSOE en la Diputación de Sevilla se mueve por intereses partidistas dejando al margen el interés general de los sevillanos". "Los dependientes no pueden diferenciarse por código postal, el PSOE de Sevilla tenía una oportunidad para recuperar la credibilidad de los sevillanos sumándose a esta iniciativa como si han hecho los socialistas gallegos y la ha desaprovechado". ha finalizado la portavoz adjunta del PP.

Guillén ha puesto de manifiesto que el PSOE en la Junta de Andalucía dejó 34.000 personas expulsadas del sistema entre el 2012-2014; "el tiempo de espera batió récord, llegando a ser 1275 días de espera (3 años y medio); el tiempo medio de pago a los ayuntamientos era de ocho meses; sólo se crearon 283 plazas residenciales en la última legislatura socialista o el precio/hora permaneció congelado 13 años", añade el comunicado.

"Mientras tanto, con el Gobierno de Juanma Moreno, se han alcanzado cifras récords: más de 340.000 personas atendidas y más de 540.000 euros en prestaciones; el tiempo de espera ha pasado de 904 días en diciembre a 464 en marzo del 2026; Andalucía cerró el año con el menor tiempo de espera en 15 años; la ayuda a domicilio que gestionan los ayuntamientos se paga en 10 días; e precio hora del servicio ha aumentado un 34,3% entre el 20119 y 2026, sólo en 2026 ha subido dos veces, en enero a 17,46 euroa/hora y en junio a 20 euros".