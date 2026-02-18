PP-A pide respuestas a Delegación del Gobierno tras detención del exconcejal Pineda por haber sido jefe de gabinete

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) - El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha sostenido este miércoles que "urgen explicaciones" sobre la figura del exconcejal del Ayuntamiento de Sevilla Rafael Pineda, detenido este martes por la compra y posterior venta de una parcela en el marco de unas escuchas de la Guardia Civil contra una red de narcotraficantes en el Aljarafe sevillano.

En rueda de prensa, Martín ha subrayado la condición de Pineda como exjefe de gabinete de dos responsables de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía: de su actual titular, Pedro Fernández, y de su antecesor en el cargo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, hoy vicepresidente del Congreso de los Diputados.

El portavoz del PP en la Cámara autonómica ha instado a esas explicaciones, que ha elevado hasta el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, así como al propio PSOE andaluz, por considerar que Pineda "es amigo de Gómez de Celis", a quien ha retratado a su vez como "cabeza del sanchismo" en Andalucía.

Martín, quien ha planteado que se trata de "una complicada semana" para el PSOE andaluz por otros casos como la detención de un exedil en Benacazón (Sevilla) por posesión de material infantil audiovisual o la denuncia por acoso contra el alcalde de La Algaba (Sevilla), ha sostenido que "lo escandaloso" en la detención de Rafael Pineda y de su esposa por "un pelotazo urbanístico" iba más de allá de percibir "una cantidad millonaria por la cara".

Ha esgrimido entonces la cuestión sobre cómo se llega al hallazgo de esa operación inmobiliaria, para señalar ahí que "la UCO estaba investigando a una red de narcotraficantes del Aljarafe sevillano" y ahí escucha que "participa en esa red chanchulleando el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno de Andalucía", para seguidamente recordar que se trata del organismo estatal que asume la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en Andalucía.

Martín se ha preguntado en voz alta "qué piensa un agente de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que se está jugando vida, que son ametrallados" por narcotraficantes cuando conocen que "el organismo que les coordina tiene a uno de sus máximos responsables haciendo favores, chanchullenado" a los integrantes de esa red de narcotraficantes.

Se ha preguntado por "la sospecha que ahora nace si le pagaban a este señor desde esa red de narcotraficantes", al señalar entonces el hecho de que la compra de la parcela se hizo por 1,7 millones, cantidad de dinero de la que ha dicho que es ajena "al común de los mortales".

"A mí me parece un escándalo supino, insuperable", ha afirmado en este sentido Martín, quien se ha preguntado si "no es para ponerse a temblar lo que este señor le pudiera estar contando a sus amigos narcotraficantes".