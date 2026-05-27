El PP de Sevilla asegura estar "preparado" para aportar "decisivamente" al "gran proyecto" del partido tras elecciones

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, (c), junto a la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, y al secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha afirmado este miércoles que "el PP de Sevilla está preparado para seguir aportando decisivamente al gran proyecto del Partido Popular". Así lo ha señalado en la Junta Directiva Provincial celebrada en la que el presidente de los populares sevillanos ha valorado "muy positivamente" los resultados obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas y ha agradecido a todos los miembros del PP de Sevilla "la extraordinaria campaña realizada y el gran trabajo que se ha hecho en toda la provincia".

"Hemos trabajado, y así lo seguiremos haciendo, para continuar impulsando el cambio que está transformado la ciudad y la provincia de la mano del presidente Juanma Moreno", ha indicado Sánchez, según detalla una nota emitida por la formación.

En relación, Sánchez ha destacado que "la provincia de Sevilla ha aportado casi el 30 por ciento, más de 44.000 votos, del incremento de los votos totales del PP en Andalucía". "La provincia ya no es un fortín socialista, el PP ha superado en una 65% los votos del PSOE", ha emitido.

En detalle, el presidente del PP de Sevilla ha resaltado que "hemos ganado en 71 municipios y en Sevilla capital hemos doblado al partido socialista". De este modo, ha remarcado que en Dos Hermanas, "cuna del sanchismo y bastión socialista" el PP ha conseguido 4.000 votos más que en los anteriores comicios andaluces y ha superado en catorce puntos al PSOE, mientras que en Alcalá de Guadaíra y Utrera el PP ha superado en 17 puntos a los socialistas; en 18 puntos en Mairena del Alcor; en Écija han sido 22 puntos de diferencia entre PP y PSOE; 24 puntos en El Cuervo de Sevilla; 25 en Los Palacios y Villafranca; y doce puntos porcentuales en Lebrija.

En esta línea, Sánchez ha explicado que el PP ha logrado superar al PSOE, también en la Sierra Morena como es el caso de Almadén o Constantina; en la Sierra Sur, poniendo como ejemplo de ello a Herrera o Coripe; o en el Aljarafe, donde ha destacado los resultados de Bollullos (24 puntos), Gines (27 puntos), Bormujos (28 puntos), Carrión de los Céspedes y Castilleja de Guzmán (19 puntos), Castilleja de la Cuesta con quince puntos, o Espartinas, donde se han triplicado los votos al PP y Palomares, municipio en el que se han doblado.

Así, el presidente del PP de Sevilla ha enfatizado que, en este contexto y dada la situación nacional actual, "el PP de Sevilla está comprometido y preparado para apoyar al máximo a Alberto Núñez Feijóo al frente de la necesaria y apremiante regeneración política y ética en nuestro país".

Para finalizar, Sánchez ha defendido que "el PP de Sevilla no ha defraudado en Andalucía y tampoco lo hará en España, aportando un papel decisivo para devolver a nuestro país a la senda de la decencia, la igualdad y el respeto por la ley, dejando atrás la negra etapa protagonizada por Pedro Sánchez y sus socios extremistas".

Por su parte, el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha indicado que las últimas elecciones autonómicas "no es simplemente un buen resultado electoral, es un cambio de ciclo". "Las urnas han demostrado que el PP ya compite en toda la provincia, que el proyecto de Juanma Moreno ha entrado con fuerza en Sevilla, y que el PSOE ha caído en una provincia en la que se creían fuertes, donde pensaban que el voto era suyo por herencia", ha agregado.

"El PSOE ha perdido donde creían que era su terreno, y donde durante demasiado tiempo confundieron gobernar con ocupar, servir con mandar y las instituciones con su cortijo particular", ha zanjado.