El PP de Sevilla concreta que Gobierno andaluz invierte más de 325 millones en infraestructuras hídricas de la provincia

La candidata del PP por Sevilla al Parlamento de Andalucía, Patricia del Pozo, en una reunión de la candidata con la Federación de Arroceros de Sevilla. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP por Sevilla al Parlamento de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado la "fuerte y decidida apuesta" del Gobierno del presidente de Andalucía y candidato a la reelección en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Juanma Moreno, por las infraestructuras hídricas en la provincia de Sevilla con la inversión de un total de 325,75 millones de euros sólo en infraestructuras hídricas, tanto de abastecimiento como de depuración de aguas residuales.

Tal y como ha concretado la formación en una nota, en una reunión de la candidata con la Federación de Arroceros de Sevilla, Patricia del Pozo ha podido recoger la situación que viven en el momento actual los profesionales del sector.

Así, ha señalado que la gestión del agua es de "máxima prioridad" para el Gobierno del PP de la Junta de Andalucía y así lo ha demostrado desde 2019, llevando a cabo planificación y ejecución de inversiones en infraestructuras hidráulicas que en el conjunto de Andalucía "superan los más de 1.400 millones de euros en los últimos siete años, porque si el agua es fundamental para todos los sectores, es esencial para el sector primario, que es el principal motor económico de Andalucía".

"El futuro Gobierno popular, en la administración autonómica, ya piensa en cómo seguir ejecutando más infraestructuras que garanticen el abastecimiento de agua para consumo humano, agrario e industrial", ha apostillado. Así, Del Pozo ha señalado, que "si los andaluces así lo quieren, y dan la mayoría suficiente a Juanma Moreno, Andalucía tendrá la primera Ley de Regadío Sostenible".

Además, ha señalado que se finalizará la actualización de la Ley de Aguas de Andalucía de 2010 para "seguir respondiendo las necesidades hídricas, así como continuar con la defensa de una competencia leal en los mercados internacionales y el refuerzo científico y técnico necesario para afrontar problemas de sanidad vegetal y animal".

"Sevilla no se entiende sin su campo, es palanca económica y de creación de empleo pero también un elemento vertebrador del territorio y de fijación de la población en el medio rural", ha agregado la candidata, al tiempo que ha destacado que el Gobierno andaluz ha desarrollado una gestión "dirigida a lograr la máxima rentabilidad de las explotaciones agrarias a través de la modernización, tecnificación y digitalización del campo y la agroindustria, una mayor disponibilidad de agua y una apuesta decidida por incorporar a los jóvenes a la agricultura, la ganadería y la pesca".

En esta línea, ha subrayado que "Andalucía ha demostrado que sabe ejecutar los fondos europeos y que es capaz de multiplicar, en el campo y el mar cada euro que llega mejorando la competitividad, garantizando la sostenibilidad de los recursos naturales y manteniendo un equilibrado desarrollo territorial".

Además, según Del Pozo, "el Gobierno en Andalucía ha sabido estar a la altura de las circunstancias activando líneas de ayuda específicas a los agricultores y ganaderos afectados por el tren de borrascas que hemos padecido este año".

En este sentido, la candidata del PP por Sevilla a al Parlamento de Andalucía ha afirmado que "el PP cumple su promesa con los arroceros españoles y votó en contra del Sistema de Preferencias Generalizadas (SGP) por considerar demasiado elevados los umbrales de activación de la cláusula de salvaguardia automática".

De esta manera, desde el PP en la Unión Europea (UE) "defiende a los arroceros sevillanos con medidas de salvaguarda ante el aumento de importaciones, señalando la preocupación por la competencia asiática y por la reducción de ayudas". De este modo, Del Pozo ha señalado que el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía continuará trabajando para que la provincia de Sevilla siga avanzando y mejorando en materia de agua.

Así, según ha precisado la formación, se contempla la finalización del tramo de conexión Los Gallos y distribución en alta a municipios de la comarca de Estepa, "con el que se daría por completada la actuación de abastecimiento en alta de mejora de la calidad y garantía de abastecimiento a las poblaciones de la Sierra Sur de Sevilla"; la ejecución del Proyecto de abastecimiento de La Salada en Estepa; la finalización de las obras de la depuradora de Lora del Río; las obras de Agrupación de Vertidos y depuradora de Villaverde del Río; y las de Isla Mayor.

A ello hay que sumar la finalización de la actuación de adecuación de las depuradoras de Sevilla, que incluye Dos Hermanas y la Estación de Bombeo de Agua Potable (EBAP) de Alcalá de Guadaíra, para el vertido a zona sensible, que actualmente "cuenta con tramos ya ejecutados y otros en ejecución".

Para finalizar, Del Pozo ha subrayado la importancia de estas elecciones y "la necesidad de obtener una mayoría suficiente al Partido Popular, que permita a Juanma Moreno seguir liderando, gracias a sus políticas, el avance y crecimiento que la provincia de Sevilla necesita.