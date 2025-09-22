El PP de Sevilla pide al PSOE explicaciones "cuanto antes" por una operación urbanística en el Tamarguillo en 2017

Archivo - El delegado de Hacienda y portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha pedido al PSOE que dé explicaciones "cuanto antes" a raíz de un "supuesto nuevo caso de corrupción" en el que los socialistas "vuelven a ser protagonistas".

En un comunicado, el Grupo municipal del PP señala que una semana después de que trascendiera que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) esté investigando una operación urbanística del año 2016 en el Higuerón, "en la que, supuestamente, se podrían haber beneficiado importantes cargos o familiares de socialistas sevillanos", hoy conocemos "otro segundo caso similar en el Tamarguillo del año 2017", tal como publica Abc.

Bueno se ha preguntado si estos dos casos "los conocía el PSOE" y si se tratan de "temas aislados o en los próximos días van a aparecer nuevos casos". "Si todas las informaciones que se van conociendo están supuestamente relacionadas con cargos del PSOE o personas nombradas por el PSOE, ¿está detrás de todas ellas el PSOE? ¿Estamos ante una red de tráfico de influencias y de enriquecimiento rápido de personas cercanas al PSOE?"

Bueno ha recordado que "todavía están muy presentes los ERE, el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia, y en los últimos meses las supuestas mordidas de Ábalos en las obras del Puente del Quinto Centenario".