Presentada en la Artillería en Sevilla una exposición que reflexiona sobre "valores y ritmos" de la sociedad actual

Presentación de la exposición 'Te dormirás y soñarás con la canción de las flores' en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la presentación de la exposición 'Te dormirás y soñarás con la canción de las flores', de la artista Raquel Algaba, que podrá visitarse del 5 de mayo al 20 de septiembre de 2026 en la Real Fábrica de Artillería y pretende "reflexionar sobre los valores y ritmos de la sociedad actual".

Según ha informado el consistorio en una nota, la muestra propone un recorrido por el universo simbólico de la artista a partir de una revisión contemporánea del mito de los comedores de loto, una imagen procedente de la tradición clásica que remite a estados de olvido, ensoñación y pérdida de la conciencia.

Las obras, fundamentalmente esculturas de cerámica pintada acompañadas de dibujos, configuran escenas que evocan un paisaje mental en el que se representa el naufragio simbólico del individuo contemporáneo.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado que "esta exposición plantea una reflexión sugerente sobre el presente a través de un lenguaje artístico que combina tradición, simbolismo y contemporaneidad".