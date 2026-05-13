Presentado en Sevilla el centro 'tANDem' para ayudar a startups consolidadas a crecer y a resolver retos tecnológicos

Visita al proyecto 'Singer' en Sevilla - PP

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos del Partido Popular por Sevilla, Jorge Paradela, ha presentado este miércoles el proyecto 'tANDem', que pretende convertirse en un centro de referencia en Andalucía para ayudar a alcanzar dimensión a las startups consolidadas, conectándolas con las grandes empresas industriales para resolver retos tecnológicos.

Así lo ha confirmado el Partido Popular en una nota de prensa, misma vez que ha explicado que el proyecto apoya, en un primer nivel, a los emprendedores a través de los centros CADE y los más de 700 Puntos Vuela repartidos por Andalucía; un segundo nivel, a través de los cuatro centros Misión sectoriales para fomentar el emprendimiento tecnológico, con 94 startups ya aceleradas, a los que se sumarán otros cuatro en la próxima legislatura, y las líneas de ayudas para startups y también para el sector audiovisual.

"El tercer nivel, un nivel de excelencia, lo representa este centro 'tANDem', con el que ayudaremos a las scaleups a ganar dimensión, aspirando a conseguir una empresa unicornio en Andalucía", ha apostillado.

En este sentido, Paradela ha resumido en cuatro los objetivos que persigue esta ambiciosa iniciativa: "queremos acompañar mejor a quienes emprenden; conectar empresas ya asentadas con nuevas soluciones; acercar los proyectos andaluces a inversores; y proyectar Andalucía hacia mercados globales".

El titular ha dado a conocer los detalles de esta iniciativa junto al vicesecretario de Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro del PP, Raúl Jiménez, en un encuentro con Founders Andalucía, comunidad de fundadores de las startups andaluzas de mayor impacto formada por 80 empresas que cuentan con una facturación agregada de 500 millones y generan más de 4.500 puestos de trabajo.

Además, el candidato y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han visitado el edificio Singer de Sevilla capital que se convertirá, tras una inversión de la Junta de Andalucía de 4 millones de euros, "en un centro de última tecnología para impulsar a un sector de enorme pujanza y potencial en Andalucía, como es el sector audiovisual".