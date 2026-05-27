El programa 'Más Sevilla Turístico' y el apoyo financiero a municipios para vivienda centran el Pleno de Diputación

Archivo - Sevilla.-Pleno de Diputación este jueves para aprobar la relación de galardones por el Día de la Provincia - DIPUTACIÓN - Archivo

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Programa 'Más Sevilla Turístico' y el apoyo financiero de la Institución a los municipios de la provincia para la gestión, promoción, construcción y venta de vivienda pública protegida en régimen de venta, son los principales puntos que tratará el Pleno ordinario de la Diputación de Sevilla, que se celebra este jueves, 28 de mayo, presidido por Javier Fernández.

En concreto, la aprobación de las respectivas Bases específicas para la puesta en marcha de las nuevas convocatorias que, en el caso del 'Más Sevilla Turístico' se promueve en régimen de concurrencia competitiva y se dirige en esta edición 2026-2027 a las entidades locales que no han sido beneficiarias anteriormente de estas ayudas.

Además, el Plenario provincial va a conocer la declaración de emergencia de las obras de tres carreteras provinciales, la SE-3405, SE-4104 y la Vía SE-225, afectadas por las perturbaciones ocasionadas por el pasado ciclo de borrascas, así como la evolución de diversos procedimientos administrativos de acciones de gobierno que están en marcha, entre otros asuntos del orden del día.

En el capítulo de mociones, el Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla defenderá una propuesta en la que exige a la Junta de Andalucía que garantice el destino "estrictamente finalista" del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas.

El PSOE "busca frenar" las recientes decisiones normativas del Gobierno de Moreno que "permiten desviar estos recursos --abonados directamente por los ciudadanos en sus facturas de agua-- hacia fines totalmente ajenos al saneamiento y la depuración urbana", señalan desde el Grupo Socialista.

Por su parte, el Grupo Popular lleva una moción para instar al Gobierno de España a financiar en un 50% el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, tal y como ya ha acordado en País Vasco. El portavoz del PP en el ente supramunicipal, Martín Torres, ha explicado que la ley establece un principio de corresponsabilidad financiera entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, interpretado históricamente como un reparto equilibrado en torno al 50%.

Sin embargo, remarcan los 'populares', "este equilibrio no se cumple en Andalucía". "En la provincia de Sevilla, en el ejercicio 2026, el presupuesto del sistema asciende a 2.610 millones de euros, de los cuales la Junta aporta el 70,5%, frente al 29,5% del Gobierno de España".