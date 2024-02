PSOE-A acusa a Moreno de "manipular" el resultado de la consulta para rebautizar el antiguo Hospital Militar de Sevilla

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la comisión de Salud y Consumo del Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de "manipular y dar la vuelta" al resultado de la consulta interna entre profesionales del antiguo Hospital Militar de Sevilla que lanzó la administración andaluza para elegir el nuevo nombre de este centro, que tras su reapertura ha sido bautizado con el nombre de Antonio Muñoz Cariñanos, médico militar asesinado por ETA en Sevilla en octubre del año 2000.

En un comentario de audio difundido por el PSOE-A, la parlamentaria socialista se ha hecho eco de una información de 'eldiario.es' según la cual el nombre del doctor Muñoz Cariñanos fue el que menos votos recibió entre las cuatro opciones que daba la Junta a los sanitarios de Sevilla en dicho referéndum, pese a lo cual fue el elegido para rebautizar dicho hospital.

En esa línea, la representante del PSOE-A ha denunciado que a Juanma Moreno "no le gusta la democracia". "Hace dos años anunció a bombo y platillo un referéndum para que los profesionales del antiguo Hospital Militar eligieran un nuevo nombre para este centro", pero éstos "eligieron uno que no le gustaba" al presidente andaluz, ha apostillado.

La diputada socialista ha criticado que, en ese contexto, el presidente de la Junta optó por "manipular los resultados, darle la vuelta a la votación y ponerle Muñoz Cariñanos" de nombre al antiguo hospital militar Vigil de Quiñones, pese a que era "el nombre menos votado" por los profesionales.

María Ángeles Prieto ha concluido censurando que ese "es el concepto de la democracia que tiene" el presidente de la Junta: "No me gustan los resultados de la votación y le doy la vuelta", ha denunciado antes de concluir aseverando que "Moreno Bonilla no le dice la verdad ni a los médicos".