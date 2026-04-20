PSOE pide reflexionar sobre la celebración de la Copa del Rey en Sevilla y otorga un "suspenso" a la gestión municipal

Imágenes de las aficiones del Atlético de Madrid y Real Sociedad en las calles de Sevilla a horas de disputarse la Final de la Copa del Rey. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha instado a abrir una reflexión sobre que la ciudad sea sede permanente de la final de la Copa del Rey, a la vista de las "molestias" que, según ha señalado, genera para la ciudadanía, como suciedad, botellonas o alteraciones del orden público. En este sentido, ha calificado de "suspenso" la gestión del Gobierno municipal.

Tras la final disputada el pasado sábado en el Estadio de La Cartuja entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, Muñoz ha subrayado la necesidad de realizar un "análisis de los beneficios y los perjuicios" asociados a la celebración de este tipo de eventos deportivos.

El portavoz socialista ha precisado que no cuestiona el fútbol ni la organización de grandes citas deportivas en Sevilla, pero sí ha expresado "dudas" sobre la conveniencia de que se repitan anualmente si conllevan "molestias" para los sevillanos.

Asimismo, ha reiterado su crítica a la gestión del Gobierno municipal, al que le ha otorgado un "suspenso". Según ha indicado, el Ejecutivo local ha recibido "críticas generalizadas" y "no ha sabido proyectar la imagen que merece la ciudad", además de mostrarse "incapaz" de "reducir el impacto y las molestias" para la ciudadanía.