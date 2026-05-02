El PSOE propone recuperar la Línea Express de Sevilla Este frente al "improvisado" y "chapucero" plan de Sanz

Archivo - Imagen de recursos del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús a su paso por Sevilla Este. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha calificado este sábado de "chapuza" el plan del Ayuntamiento de Sevilla al ampliar el recorrido del tranvibús hasta el Prado y eliminar la Línea Express que unía Sevilla Este con dicho enclave, una conexión que los socialistas garantizan recuperar si regresan a la alcaldía en 2027. El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha tildado de "nueva improvisación" el plan anunciado por el delegado de Movilidad Álvaro Pimentel de llevar el tranvibús al Prado y al Duque, una vez que estén terminadas las obras de dicho medio de transporte.

El edil socialista ha recordado en una nota de prensa que "la Línea Express está suprimida" lo que ha supuesto un "agravio" para un barrio como Sevilla Este que necesita mucha mayor variedad de conexiones para dar cobertura a sus más de 100.000 habitantes y las largas distancias que los separan de las zonas más céntricas. "Es compatible con el tranvibús", ha afirmado.

La Línea Express fue puesta en marcha en 2017 por el Gobierno socialista tras detectar las necesidades de un segmento de población trabajadora y estudiante en un estudio realizado dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla (PMUS) Garantizaba la conexión entre Sevilla Este y el Prado en 32 minutos, con menos paradas que las líneas convencionales para garantizar su rapidez.

Sin embargo, tras una semana de sustitución por el tranvibús, los usuarios se han encontrado con recorridos de mucho más tiempo, de 50 minutos en el mejor de los casos y hasta superiores a la hora. Sucede así, entre otros motivos, por la "mala planificación" del Gobierno de Sanz. Tal como denuncia Juan Tomás de Aragón, los nuevos autobuses incorporados no disponen de la prioridad semafórica necesaria para este tipo de transporte público. Se le une el hecho de que desde Kansas City circula sin plataforma reservada, lo que lo hace depender del tráfico. "Así es imposible garantizar las frecuencias de paso prometidas de 7 minutos en hora punta", indica el edil del PSOE.

La conclusión es que "al fusionar las dos líneas, Sevilla Este tiene menos posibilidades de transporte público". Además, ha alertado de lo que sucederá cuando finalicen las obras del tranvibús y pueda realizar el trayecto original hasta el Duque, donde, según apunta, ofrecer frecuencias de paso de ocho minutos será "imposible" si las dos líneas se mantienen unificadas.

"Tendremos una línea del tranvibús planificada que llegará a la Plaza del Duque y tendremos otra que no funcionará, que será una chapuza, que no está organizada y que llegará al Prado de San Sebastián. Esto no lo tenían previsto y esta rectificación llega por una presión vecinal de más de 2000 firmas recogidas en pocos días", ha explicado De Aragón.

Por ello, el grupo municipal socialista ha exigido la recuperación de la Línea Express, cuya eliminación ha afectado sobre todo "a los más jóvenes", para quienes este servicio suponía "un método rápido para llegar a la Gran Plaza", donde ahora no hay parada. Además, la necesidad de recuperar esta línea la justifican otros hechos como el dato de que sean 2.000 los antiguos usuarios de la LE que han dejado de coger el transporte público tras su sustitución por el tranvibús, según los datos ofrecidos por el propio Ayuntamiento. Por todo ello, Juan Tomás de Aragón ha asegurado que, si el PSOE vuelve a gobernar en 2027 recuperará la Línea Exprés de Sevilla Este en respuesta al clamor vecinal tras la "chapuza" del Gobierno del Partido Popular