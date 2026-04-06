El PSOE señala la "mala gestión" del Ayuntamiento de Sevilla ante la "suspensión" de la externalización de la limpieza

Archivo - Reunión de concejales del grupo municipal socialista con representantes de los sindicatos encerrados en el Ayuntamiento de Sevilla - PSOE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha señalado la "mala gestión y la falta de rigor" en los procedimientos administrativos del equipo de Gobierno. La formación ha asegurado que se ha producido la suspensión provisional del procedimiento de privatización del servicio de limpieza de los colegios públicos de Sevilla, adoptada por el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento a raíz de los recursos presentados por las asociaciones empresariales Afelin y Aspel.

Según ha indicado el partido en una nota, la medida cautelar también "ha paralizado el plazo de presentación de ofertas por los interesados".

"Esto demuestra, una vez más, la falta de rigor administrativo y buen hacer del señor Sanz y su equipo de Gobierno, que ponen continuamente al Ayuntamiento en una situación de vulnerabilidad jurídica", ha señalado la portavoz adjunta socialista, Sonia Gaya.

En esta línea, ha remarcado que este modelo "debilita un servicio público esencial y, además, ahora introduce incertidumbre, pone en riesgo la calidad del servicio y afecta directamente a las condiciones laborales de los trabajadores". "No todo vale en la gestión de lo público", ha añadido.

Desde el PSOE han asegurado que "si el recurso prospera, el procedimiento tendría que retrotraerse al inicio, lo que implicaría retrasos significativos". "Si este recurso prospera, habrá que retrotraer el procedimiento al principio y eso implicaría que los contratos no estarán para el mes de septiembre, que es cuando comienza el curso escolar", ha explicado Gaya.

Por ello, ha señalado que en dicha situación "los trabajadores de estas empresas tendrían condiciones laborales más precarias de las esperadas".

Los socialistas han señalado que la privatización "conlleva un empeoramiento tanto de las condiciones laborales como del servicio". "Está claro que las condiciones laborales son peores, que cobran menos, que tienen menos derechos y que, por tanto, eso repercute en la calidad del servicio. Y quienes pagan el pato son los niños, las niñas y, en general, la comunidad educativa", ha subrayado.

Asimismo, el grupo municipal socialista ha alertado del "impacto económico y laboral de esta decisión". "Estamos en contra de la privatización de la limpieza de los colegios públicos de Sevilla. Por un lado, porque creemos que el servicio va a empeorar su calidad y, por otro lado, porque además de duplicar el esfuerzo presupuestario -es decir, nos cuesta el doble hacer lo mismo-, va a ahogar y a estrangular el acceso de personal laboral al Ayuntamiento de Sevilla", ha afirmado Gaya.

En este sentido, ha advertido de que "si ya va a haber excedente de peones, es muy complicado que puedan entrar más peones en el Ayuntamiento, lo que supondría cerrar esa puerta al personal laboral".

"Desde el Grupo Municipal Socialista reiteramos nuestro compromiso con la defensa de lo público, gestionado desde lo público", ha concluido Gaya.