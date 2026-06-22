El PSOE de Sevilla acusa al alcalde de utilizar el cementerio como propaganda electoral y afea su "escandaloso abandono"

Archivo - La portavoz adjunta socialista, Sonia Gaya. - PARLAMENTO ANDALUZ - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido explicaciones al Gobierno municipal después de conocerse que los restos óseos y los ataúdes acumulados en el cementerio de San Fernando permanecen "prácticamente en las mismas condiciones" que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, criticó en 2023, cuando era candidato a la alcaldía, y calificó como una situación "dantesca", "inhumana" y de "escandaloso abandono".

Según ha precisado la formación en una nota, la portavoz adjunta socialista, Sonia Gaya, ha afirmado que la información y las imágenes publicadas por Diario de Sevilla abundan en tres cuestiones que, según ha señalado, el PSOE municipal "ya conocía", en concreto, que Sanz "utilizó el asunto para hacer política y alcanzar la alcaldía, que su gestión no ha resuelto el problema y que engañó a los ciudadanos al presentar como una prioridad algo de lo que posteriormente se ha desentendido".

En este sentido, Gaya ha sostenido que al primer edil no le importa "bajarse al barro más profundo con tal de alcanzar el sillón de Plaza Nueva o mantenerse en él". Al hilo, la concejala ha añadido que, pocas semanas antes de las elecciones municipales de mayo de 2023, el entonces portavoz del Grupo Popular, Juan de la Rosa, presentó una denuncia ante la Fiscalía por unas imágenes similares tomadas en el mismo cementerio.

Según ha explicado, el PP calificó entonces la situación como "dantesca e inhumana" y convirtió el asunto en titular de prensa durante semanas, justo antes de los comicios. Para los socialistas, Sanz utilizó un asunto "especialmente sensible" como una operación de desgaste contra el anterior Gobierno municipal. Sin embargo, una vez celebradas las elecciones, la Fiscalía archivó la denuncia al no apreciar la existencia de una infracción penal.

Además, Gaya ha concretado que el anterior Gobierno socialista abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y que ese expediente fue cerrado cuando Sanz ya se encontraba al frente del Ayuntamiento.

Por ello, la portavoz adjunta ha cuestionado los motivos de esta decisión y ha sostenido que el archivo impidió aclarar cómo accedieron Sanz y un grupo de fotógrafos a determinados espacios del camposanto, entre ellos zonas que, según ha indicado, sí estaban restringidas, como aquella en la que se encontraban los huesos de Pico Reja.

En suma, el PSOE ha considerado que las nuevas imágenes evidencian la "enorme distancia existente" entre el discurso que Sanz mantuvo desde la oposición y su actuación durante los tres años que lleva como alcalde. "Si aquello se arregló, ¿por qué tres años después sigue estando igual?", ha preguntado.

Para el Grupo Municipal Socialista, la realidad "termina desmontando el relato que construyó el PP durante la precampaña" y convierte aquellas acusaciones "en una enmienda a la gestión desarrollada posteriormente por José Luis Sanz".

De este modo, el Grupo Socialista reclamará al Gobierno municipal información detallada sobre las actuaciones realizadas desde 2023, las medidas adoptadas para garantizar la conservación y custodia de los restos y la planificación prevista para "resolver definitivamente la situación". "Ya es hora de que la ciudadanía sepa de verdad cómo se comporta este Gobierno y qué es lo que hace el alcalde", ha concluido Gaya.

CSIF ESTIMA "FALTA DE MANTENIMIENTO"

Por su parte, el secretario de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, ha coincidido con Gaya en el diagnóstico actual del estado del cementerio. "Se mantiene en los mismos cánones que cuando se inició hace tres años esta legislatura", ha apostillado.

"El mantenimiento de las instalaciones, las condiciones de trabajo de la plantilla, la dotación de plantilla y las previsiones a futuro con los cambios sociales de uso del cementerio siguen siendo prácticamente las mismas", ha agregado.

Por estos motivos, ha sostenido que "si bien ha habido algún acercamiento con la Administración, seguimos en una línea de estancamiento en lo que es la prestación de un servicio esencial".