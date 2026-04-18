El PSOE de Sevilla advierte el "alarmante estado de deterioro" de las instalaciones del Centro Deportivo Alcosa

El concejal socialista Juan Tomás de Aragón; el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Muñoz; el también concejal David Guevara y representantes de los clubes Madre de Dios, Recreativo Alcosa y Polideportivo Alcosa. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha visitado esta semana las instalaciones del Centro Deportivo Alcosa, las cuales presentan un "alarmante estado de deterioro" tras los "tres años de abandono" a las que las ha sometido el Gobierno de José Luis Sanz.

"Lo que hemos visto no es solo abandono, es una falta de respeto a nuestros barrios, a nuestros niños", ha criticado el concejal socialista Juan Tomás de Aragón, quien pudo comprobar sobre el terreno las deficiencias que presenta la infraestructura junto al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Muñoz, el también concejal David Guevara y representantes de los clubes Madre de Dios, Recreativo Alcosa y Polideportivo Alcosa, según detalla la formación en una nota.

La "falta de actuaciones" durante los últimos años se manifiesta en "múltiples problemas" que ponen en peligro cada día la integridad de las entidades y clubes que allí desarrollan su actividad. Tal como ha subrayado el concejal socialista, el campo anexo tiene el "césped levantado" y "no tiene valla de seguridad". Esto provoca que los menores que allí entrenan "se jueguen cada día una lesión".

Asimismo, las instalaciones están "saturadas, sin mantenimiento, con jaramagos más altos que los propios niños y presencia de ratas". Además de ello, las caracolas donde los clubes conviven "no reúnen condiciones dignas para el deporte base".

En esta línea, el PSOE ha llevado el "deterioro" del Centro Deportivo Alcosa a la Junta Municipal del Distrito, pero según expone De Aragón, la respuesta "ha sido la de siempre: promesas sin fecha y compromiso vacío".

En este sentido, el edil socialista ha criticado que tras tres años de abandono anuncien inversiones con el objetivo de "tapar la realidad" y sin ofrecer las soluciones urgentes que necesita el Centro Deportivo Alcosa. "Mientras tanto, las familias siguen esperando", ha precisado.

"Alcosa no puede seguir siendo un barrio olvidado, un barrio de segunda. Nuestros niños merecen instalaciones seguras, dignas y a la altura de esta ciudad. Y nosotros, desde el Grupo Socialista, vamos a exigirlo", ha zanjado Juan Tomás de Aragón.