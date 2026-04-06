El PSOE de Sevilla afea la "improvisación" y la "falta de planificación" del Ayuntamiento en Semana Santa

Imagen de archivo del portavoz municipal del PSOE en Sevilla, Antonio Muñoz, en atención a los medios. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha cuestionado la "improvisación" y "falta de planificación" de Sanz durante la Semana Santa de 2026. Según ha apuntado, durante el transcurso de las jornadas, se ha evidenciado que "el dispositivo no estaba preparado" para un evento de tal magnitud.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el portavoz del PSOE en el Consistorio hispalense ha considerado que "una vez más", el Gobierno municipal "no ha estado a la altura de las circunstancias" y que, en consecuencia, "la ciudad no ha dado una buena imagen" en uno de los momentos más importantes del año, "justo cuando acapara todos los focos".

En esta línea, Muñoz ha insistido en que únicamente "el buen trabajo de los trabajadores públicos y el esfuerzo de las hermandades ha impedido incidentes de gravedad". Asimismo, más allá de los "fallos del dispositivo", había señales en los días previos de que "la ciudad no estaba preparada". Entre los ejemplos está el "deficiente estado" del suelo de la Avenida Constitución y algunas de las calles aledañas, con "parcheos que han dificultado el tránsito de nazarenos y costaleros".

Por su parte, obras en marcha como las de la Plaza Nueva y la Encarnación han convertido las calles en "ratoneras" sin vías de evacuación ante las aglomeraciones de público. Esto ha dado lugar a "situaciones de riesgo", como la caída del propio cajón de obras de la Encarnación el Domingo de Ramos.

"Son muchos los episodios en los que Sanz ha demostrado su falta de capacidad y liderazgo para gestionar eventos multitudinarios", ha insistido Muñoz. Además, el portavoz socialista ha concretado que "durante la Semana Santa hemos visto a coches de la Policía Local entre las bullas y muy cerca de las cofradías", como sucedió el Lunes Santo en Las Aguas, o "ambulancias irrumpiendo en la Carrera Oficial", como el Domingo de Ramos con San Roque.

Por otro lado, Muñoz ha criticado la "falta de control" de situaciones como las "acampadas al paso de las cofradías" o la colocación de "sillitas en cruces peligrosos" que "dificultan la movilidad y son un problema en caso de evacuación".

En relación, el portavoz socialista ha cuestionado la escasez de aseos públicos y la negativa imagen que se ha dado de la ciudad con ejemplos como la macrobotellona del Viernes de Dolores que afectó a la hermandad de La Misión o la "falta de planificación en la recogida de basuras en el Casco Antiguo", con contenedores "a rebosar de bolsas de basura" al paso de las cofradías.

En cualquier caso, Muñoz ha felicitado a los efectivos de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, 061, Lipasam y Tussam por el "esfuerzo realizado" durante la Semana Santa, puesto que su "buen desempeño" ha compensado los "reiterados errores" de la gestión municipal.

"El balance de Sanz en Semana Santa es desastroso. Sevilla necesita un alcalde que sepa estar a la altura de sus días más grandes, donde se necesita planificación y liderazgo para adaptarse a las necesidades de la ciudad en cada momento", ha zanjado Muñoz.

Finalmente, el portavoz del PSOE ha hecho hincapié en la necesidad de "revisar el modelo organizativo de la Semana Santa" y "abrir un proceso de diálogo" con todos los sectores para garantizar la salud de una fiesta "en continuo crecimiento" y cuyo dispositivo requiere "una mayor altura de miras".