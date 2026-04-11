El PSOE de Sevilla afea la tala de árboles en San Bernando en una parcela pública cedida para un proyecto ambiental

Parcela pública cedida para un proyecto ambiental en el barrio hispalense de San Bernardo. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha solicitado aclaraciones al Gobierno municipal en relación con la tala de árboles en una parcela pública del barrio de San Bernardo "en la que se proyecta, paradójicamente, un proyecto de carácter ambiental".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, esta cuestión se enmarca en la cesión aprobada por el Consistorio en octubre de 2025 de una parcela situada en la calle Campamento, en el barrio de San Bernardo, que alberga varios edificios de interés histórico ferroviario, a la Fundación Iberhanse. Dicha cesión se justificó para el desarrollo de un proyecto de concienciación medioambiental, formación, divulgación cultural y científica, así como para el fortalecimiento de la comunidad local y su relación con el entorno natural.

El proyecto incluye la rehabilitación del conjunto de edificios históricos y el desarrollo de iniciativas vinculadas a la recuperación de la biodiversidad urbana, entre ellas programas orientados a la recuperación de aves como el gorrión, "según se ha difundido en distintos medios", ha precisado la formación.

En este contexto, se han llevado a cabo actuaciones que han supuesto la tala de los árboles existentes en la parcela, lo que ha motivado la iniciativa de control del Grupo Socialista. A preguntas del concejal Juan Tomás de Aragón, el Gobierno municipal ha indicado que no se ha otorgado licencia urbanística específica para la tala, sino que las actuaciones se han amparado en una declaración responsable presentada para la limpieza y adecuación del solar.

El Grupo Socialista recuerda que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla establece, en su artículo 7.4.19 relativo a la protección del arbolado, que la tala de árboles está sujeta al requisito previo de licencia urbanística, "sin perjuicio de otras autorizaciones que puedan ser necesarias". En este sentido, el PSOE plantea la necesidad de aclarar si el procedimiento seguido se ajusta a lo previsto en la normativa vigente, puesto que el Gobierno municipal ha confirmado que no se ha emitido ninguna licencia desde Urbanismo.

De igual modo, el Grupo Socialista ha solicitado información sobre el procedimiento mediante el cual se ha tramitado la cesión de esta parcela pública, señalando la rapidez con la que se han producido los distintos hitos administrativos desde la constitución de la fundación hasta la concesión del suelo.

"Queremos saber cómo es posible que, en menos de un año desde su constitución, esta fundación haya obtenido una declaración de interés general por la vía de urgencia y, además, la concesión directa de suelo público", ha señalado el concejal, al tiempo que ha afirmado que se trata de "un procedimiento especialmente rápido que, como mínimo, requiere explicaciones".

"Y lo planteamos también porque existen coincidencias en los apellidos de los patronos de la fundación con responsables de la Junta de Andalucía y del propio Gobierno municipal, por lo que creemos necesario aclarar si el Ejecutivo local conocía estas circunstancias y si se han tenido en cuenta durante la tramitación", ha apostillado.

Ante estos hechos, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado información detallada sobre el procedimiento seguido para la tala del arbolado, la elaboración de un informe técnico y jurídico que aclare su adecuación al PGOU, así como la "máxima transparencia" sobre el proceso de cesión de la parcela y los criterios utilizados. "El objetivo es garantizar que todas las actuaciones se han realizado conforme a la normativa y con pleno respeto al interés general", ha concluido De Aragón.