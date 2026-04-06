El PSOE de Sevilla apunta "cierre de comercios" por "nefasta gestión" del alcalde en las obras del Metro de la Macarena

Archivo - El concejal socialista Nacho González tras un pleno del Distrito Macarena. (Foto de archivo). - PSOE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Nacho González, ha alertado de la "grave situación" en la que se encuentran los comercios de la Macarena afectados por las obras del Metro como consecuencia de la "nefasta" gestión del Gobierno de Sanz, que "ya ha provocado el cierre de varios negocios".

Según ha precisado la formación en una nota y tal y como ha reflejado la encuesta realizada por la plataforma de comerciantes y vecinos 'El Metro Así No', ya han cerrado cinco comercios en la zona, mientras, el 60 por ciento de ellos creen "que van a cerrar" y el 40 por ciento, "han empezado a perder empleo".

Asimismo, González ha considerado que esta circunstancia como "la confirmación de lo que el PSOE y los comerciantes llevaban meses denunciando". "El impacto que tiene esta obra en el frágil tejido económico es muy importante", ha agregado.

En este sentido, el concejal ha precisado que el problema se ha agravado porque, pese a que en junio se cumplirá un año del comienzo de las obras, "ni siquiera ha habido una convocatoria de ayudas". Además, González ha puesto en foco en que "los importes de ayudas que anuncia el Ayuntamiento son claramente insuficientes".

Paralelamente, ha añadido que hay otros ejemplos que ejemplifican la "mala gestión de Sanz y su equipo", como el hecho de que las ayudas "no alcanzan a todos los comercios que están afectados por la obra", puesto que solo podrán beneficiarse los que se ubican en la calle Doctor Fedriani.

Así, calles contiguas como Doctor Jaime Marcos, "con un tejido económico comercial y un empleo fundamental para el barrio, se quedarán fuera". Según ha apostillado González, el impacto puede ser "devastador" en los barrios que están alrededor de la obra si se les excluye de las ayudas, debido a que su tejido comercial es "frágil, con muchos comercios y muy pequeños".

En este contexto, el concejal socialista ha exigido a Sanz que convoque las ayudas y las extienda a todos los comercios afectados, más allá de la propia Doctor Fedriani. Asimismo, ha alertado de que el Consistorio puede "repetir los mismos errores" con el subtramo 4 del Metro, recién licitado, que trasladará las obras a la Ronda Histórica, ya que "por ahora ni siquiera se han puesto en contacto con comerciantes y vecinos para darles una primera información".