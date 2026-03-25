El PSOE de Sevilla lamenta la venta a una colección privada del 'Cristo en la Cruz' de El Greco

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, en declaraciones a los medios - PSOE - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha lamentado este miércoles la venta a una colección privada del cuadro 'Cristo en la Cruz' de El Greco.

En una nota remitida por el partido, Muñoz ha señalado la "pasividad" de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad ante "una nueva pérdida irreparable para el patrimonio histórico y artístico de Sevilla".

La obra, fechada entre finales del siglo XVI y vinculada durante siglos al Marquesado de La Motilla, "ha abandonado la ciudad tras una compraventa privada sin que ninguna administración haya actuado para evitarlo". Una situación que Muñoz ha calificado como "una alarmante falta de compromiso con la defensa del patrimonio sevillano".

"Como si no hubiéramos tenido bastante con el expolio que sufrió Sevilla de obras de Murillo o Velázquez, ahora Sevilla pierde uno de sus dos grecos por una compraventa privada", ha señalado Muñoz.

Ante esta situación, Muñoz ha pedido que ambas administraciones "hagan todo lo necesario para que el cuadro no salga de Sevilla y pueda ser depositado en el Museo de Bellas Artes".

En este sentido, ha reclamado mecanismos de protección "más eficaces para evitar que obras de gran valor histórico, actualmente en manos privadas, puedan abandonar la ciudad sin control institucional, tal y como ha ocurrido en este caso".

"El patrimonio de Sevilla no puede seguir perdiéndose ante la inacción de quienes tienen la responsabilidad de protegerlo", ha concluido.