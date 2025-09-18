El PSOE de Sevilla plantea recurrir a los tribunales por los toldos de Constitución: "Es un atentado al patrimonio"

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista plantea "recurrir a los tribunales" en relación a los nuevos toldos de la Avenida Constitución "por su afección al patrimonio". Así lo ha anunciado el portavoz de la formación, Antonio Muñoz, durante el Pleno celebrado este jueves, donde ha criticado al Gobierno local por su "despilfarro económico, poner en riesgo el patrimonio de la ciudad y ridiculizar la imagen de Sevilla por esta mamarrachada".

"Siga con su soberbia, pensando que, quizá, está entoldando una calle de Tomares. Siga cayéndose del caballo, que nosotros, a la vista del expediente, mucho tiene que cambiar la información que podamos ver para que no recurramos a los tribunales por la afección al patrimonio de la ciudad", ha asegurado Muñoz.

El portavoz socialista ha acusado al alcade de cometer "tres irregularidades" respecto a este proyecto. "La primera, no permitir que veamos el expediente de los toldos antes de este debate; la segunda, un atentado al patrimonio, que es más que evidente". Muñoz le ha afeado que se "agarre" para hacer "esos taladros" al informe de la delegada territorial de Cultura, "que, curiosamente, fue su exconcejal en el Ayuntamiento de Tomares y que entiende que esos taladros son efímeros"

Asimismo, Muñoz ha instado al alcalde a que le asegure que "para la ejecución de esta mamarrachada, el contrato de adjudicación es el mismo que el contrato de ejecución". "Han modificado antes de colocar los toldos el propio contrato que resultó adjudicatario: eso se llama vulnerar la ley de contratos, la tercera irregularidad".

El alcalde ha señalado que el mencionado expediente "tuvieron oportunidad de verlo el pasado viernes y no se presentaron a la cita en Urbanismo". Además, en cuanto a los anclajes, "son los que han recomendado los técnicos, no solo de las empresas, sino de la Gerencia Municipal de Urbanismo para garantizar la seguridad de la estructura, que no afectan al patrimonio: así lo dice la Comisión de Patrimonio".

El regidor, que ha insistido en la idea de que es una solución provisional y que el proyecto "no nos gusta", ha remarcado que están en contacto con algunos arquitectos "para que nos recomienden cómo es posible incrementar la arboleda en la Avenida de la Constitución, teniendo en cuenta que es una artería principal de nuestra carrera oficial". "A mí lo que me gustaba era la arboleda que se cargó el Partido Socialista", ha concluido.