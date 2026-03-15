El PSOE de Sevilla reclama al Ayuntamiento que refuerce el control de las casas protegidas de Nervión

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio hispalense, Antonio Muñoz, en el barrio de Nervión. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha pedido al Gobierno municipal que refuerce la vigilancia sobre las intervenciones que se realizan en edificios protegidos del barrio de Nervión y que garantice que se cumple con rigor la normativa de protección patrimonial aprobada por el propio Ayuntamiento.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Muñoz se ha pronunciado así tras la polémica generada por las obras en la villa regionalista conocida como Nuestra Señora de la Cabeza, situada en la calle Cristo de la Sed, 35. Durante la intervención se ha eliminado la escalera exterior de acceso, que contaba con azulejos decorativos, lo que ha provocado críticas vecinales y la preocupación de colectivos vinculados a la defensa del patrimonio.

"El catálogo de protección del barrio de Nervión se aprobó precisamente para evitar que el patrimonio regionalista del barrio siga deteriorándose o desapareciendo. Son edificios que forman parte de la identidad arquitectónica de Sevilla y su conservación debe ser una prioridad", ha apuntado el portavoz socialista.

Asimismo, Muñoz ha precisado que este catálogo fue impulsado durante el anterior mandato municipal y aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno en 2018, siendo ratificado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en 2019 tras un proceso técnico y de participación pública. "Fue un trabajo serio para identificar y proteger inmuebles con valor arquitectónico y evitar que actuaciones inadecuadas acabaran alterando su carácter", ha explicado.

Para el portavoz socialista, la controversia surgida en torno a esta obra demuestra que es necesario extremar el control sobre las actuaciones que se realizan en inmuebles incluidos en el catálogo. "Cuando un edificio está protegido, el Ayuntamiento debe asegurarse de que cualquier intervención respete su valor patrimonial. No basta con conceder una licencia; también hay que supervisar cómo se ejecutan las obras", ha afirmado.

En este sentido, Muñoz ha pedido al Gobierno municipal "máxima transparencia" tras las explicaciones ofrecidas por la Gerencia de Urbanismo, que sostiene que las obras se ajustan a la licencia concedida. "Si todo se ajusta a la licencia, el Gobierno municipal debe explicar con claridad cómo se ha permitido que desaparezca un elemento visible de la fachada de una villa regionalista incluida en el catálogo", ha añadido.

En relación, el portavoz socialista ha insistido en que barrios como Nervión conservan todavía un importante patrimonio de arquitectura regionalista que forma parte de la historia urbana de Sevilla. "Perder elementos de estos edificios significa perder parte de la memoria de la ciudad", ha advertido.

Por último, Muñoz ha subrayado que la protección del patrimonio requiere algo más que normas. "Los catálogos son una herramienta fundamental, pero su eficacia depende de que exista vigilancia, seguimiento y una clara voluntad política de proteger aquello que forma parte del patrimonio de Sevilla", ha concluido.