El PSOE de Sevilla sostiene que Montero priorizará la defensa de la salud mental ante el "desmantelamiento" de Moreno

La candidata del PSOE de Sevilla a las Elecciones Andaluzas, Verónica Pérez, en la concentración en defensa de los trabajadores de Faisem. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE de Sevilla a las Elecciones Andaluzas Verónica Pérez ha asegurado este jueves que la secretaria general del Partido Socialista en Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, María Jesús Montero va a priorizar la salud mental dentro de su plan "para rescatar la sanidad pública tras ocho años de desmantelamiento" por parte del jefe del Ejecutivo andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno.

Así lo ha puesto de manifiesto Pérez durante su participación en la protesta de la plantilla de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) ante la Consejería de Hacienda para reclamar "condiciones laborales dignas", donde también ha criticado la "falta absoluta de voluntad" del Partido Popular para atender la salud mental de los andaluces.

"Los socialistas mostramos nuestro total apoyo a las y los trabajadores de Faisem, qeue exigen a Moreno Bonilla condiciones laborales indignas y una interlocución con la Junta", ha manifestado la candidata socialista, según ha recogido la formación política en una nota.

Asimismo, ha lamentado que "cuando la sociedad está más convencida que nunca de la necesidad de atender bien a la salud mental, el Gobierno andaluz se dedica a desmantelarla, como hace con todo lo que tenga que ver con la sanidad pública".

Finalmente, Verónica Pérez ha valorado que Faisem fue, en su día, "un ejemplo de atención integradora y de calidad a la salud mental para los andaluces que más lo necesitan", aunque ha afeado a su vez al Partido Popular de "romper" ese concepto.

La salud mental volverá a ser una prioridad cuando María Jesús Montero presida la Junta de Andalucía y ponga en marcha su plan para revitalizar una sanidad pública pisoteada por Moreno Bonilla", ha sostenido la candidata socialista.