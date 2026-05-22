Radiodiagnóstico del Valme de Sevilla desarrolla un programa formativo que potencia la calidad y seguridad clínica

Profesionales sanitarios junto a un TAC - HUV

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Valme, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha puesto en marcha un proyecto formativo dirigido a más de un centenar de profesionales sanitarios con el objetivo de reforzar sus conocimientos, habilidades y capacidad de respuesta ante posibles reacciones adversas al contraste intravenoso.

Se trata de un compuesto empleado de forma habitual en pruebas de imagen para mejorar la visualización interna del organismo y facilitar diagnósticos más precisos pero que, como cualquier procedimiento clínico y además de contar con un alto perfil de seguridad, puede asociarse a reacciones en casos puntuales, explica en un comunicado.

Enfermeras (DUE), Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico (TSID/TER) y residentes constituyen los perfiles profesionales que se están beneficiando de esta iniciativa al ser los encargados de la realización y acompañamiento de los pacientes en las diferentes pruebas diagnósticas de este servicio clínico.

El programa ha sido impulsado desde el área de enfermería de este servicio, concretamente por la supervisora de enfermería María José Jiménez junto a las coordinadoras Miguelina Gómez y Lorena Pérez. Asimismo, cuenta con la participación docente de profesionales del propio servicio, garantizando un enfoque práctico y adaptado a la realidad asistencial y al entorno del centro hospitalario.

La iniciativa se enmarca en la apuesta del servicio por reforzar la preparación y capacidad de respuesta de sus equipos ante posibles reacciones adversas asociadas al uso de medios de contraste en Radiología. Aunque su uso es seguro y está ampliamente extendido, en ocasiones pueden producir reacciones de distinta intensidad (leves, moderadas o graves), lo que hace fundamental una actuación rápida, coordinada y ajustada a los protocolos establecidos para garantizar en todo momento la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria.

FORMACIÓN INTEGRAL PARA UNA RESPUESTA EFICAZ

El proyecto se estructura en tres bloques complementarios que integran conocimiento teórico y entrenamiento práctico. En este sentido, las sesiones teóricas abordan de forma detallada la actuación ante urgencias intrahospitalarias, profundizan en la identificación y manejo de la anafilaxia y revisan las pautas de enfermería ante reacciones alérgicas en áreas específicas como la unidad de mamografía, proporcionando a los profesionales un marco sólido de actuación.

De forma paralela, los talleres prácticos permiten trasladar estos conocimientos al ámbito asistencial mediante el entrenamiento en escenarios clínicos realistas, en los que se analizan los distintos grados de reacción alérgica al contraste intravenoso y se ensaya la respuesta más adecuada en cada caso.

Asimismo, se trabaja de manera específica la actuación ante situaciones críticas, como una parada cardiorrespiratoria derivada de una reacción grave, reforzando tanto las habilidades técnicas como la coordinación entre los distintos profesionales implicados.

SIMULACIÓN CLÍNICA EN ENTORNOS REALES

Como elemento diferencial, el programa incorpora simulacros que se desarrollarán en distintas áreas del servicio de Radiodiagnóstico, como la Unidad de Mama, la Resonancia Magnética y la sala de Tomografía Axial Computarizada (TAC). Estas simulaciones permitirán recrear situaciones reales de emergencia y evaluar la capacidad de respuesta del equipo, así como el manejo del material, la medicación y la correcta aplicación de los protocolos establecidos.

Aunque la estancia del paciente en Radiodiagnóstico suele ser breve, en este entorno se realizan procedimientos que requieren cuidados específicos, como la administración de contrastes intravenosos, pruebas intervencionistas o técnicas invasivas. En este contexto, la formación continua resulta esencial para garantizar una atención segura y de calidad.

Tal y como destaca la supervisora de enfermería, "se trata de una iniciativa que optimiza la seguridad clínica y del paciente y, con ello, mejora la calidad asistencial, consolidando el compromiso del Hospital de Valme con la excelencia y la mejora continua en la atención sanitaria".

Este proyecto pone de manifiesto el firme compromiso del Servicio de Radiodiagnóstico con la cultura de la Seguridad del Paciente, entendida como un eje estratégico que impregna toda la actividad asistencial. En este sentido, la jefa del servicio, Susana Rico, subraya que "la formación continuada de los profesionales y el trabajo en equipo son esenciales para reforzar la seguridad del paciente y mejorar de forma constante la calidad asistencial", destacando así el valor de iniciativas que consolidan una atención sanitaria más segura, coordinada y eficiente.