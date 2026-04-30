El Real Alcázar de Sevilla acoge un desfile nupcial por el quinto centenario de la boda de Carlos V

Una mujer vestida de novia en el interior del Real Alcázar. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla acogerá el próximo martes, 5 de mayo, a las 21,00 horas, el desfile nupcial 'Carolus', una propuesta cultural que "fusiona moda, patrimonio y música en directo" con motivo de los cinco siglos de la boda del emperador Carlos V con Isabel de Portugal.

El espectáculo tendrá lugar en el Patio de la Montería y contará con la participación de jóvenes diseñadores del Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Sevilla, que presentarán sus creaciones inspiradas en la estética nupcial y en la efeméride histórica que vincula a Sevilla con uno de los episodios más relevantes del Renacimiento europeo, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

En el desfile participarán los diseñadores Javier Requena López, Marina Martín García, Raquel y Susana Ramos, María Dolores Alonso Zamora, Eva Calle Anguita, Auxiliadora Castellano Sánchez, María Jesús Díaz Sierra, Carmen García Pazos, Lidia Gómez Ortega, Beatriz Gordón Vera, Carmen Pilar Martínez Lozano, Romina Ojeda Pinto y Gonzalo Ayllón.

Asimismo, formarán parte de esta iniciativa los diseñadores Alba Marín Amigo, Alba Carmona, Antonio Jesús Piñero González, Ana Castells, Ángel Zapata, Raquel Aguilar, Elena Hormigo, Carmen Marco Ramírez y Alicia Torres Galán, Ana Salgado, Ainhoa Tamayo y Lucía Verd.

En este sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha destacado que el Real Alcázar "vuelve a demostrar su capacidad para ser mucho más que un monumento excepcional: es también un espacio vivo, abierto a la creación contemporánea, a la formación de los jóvenes talentos y a la colaboración con entidades que contribuyen a proyectar la imagen cultural de Sevilla y a poner en valor nuestra historia".

La dimensión musical de la pasarela correrá a cargo del Coro Ars Vivendi, bajo la dirección de Antonio J. Sierra, que interpretará un repertorio de piezas sacras y profanas del Renacimiento acompañado por instrumentos de época, como 'Mille Regretz', de Josquin des Prez (conocida como 'La canción del emperador'); 'Baile del Gran Duque', de Antonio Martín y Coll; 'Exultate Deo', de Giovanni Pierluigi da Palestrina; 'Follia', de Antonio Martín y Coll; 'Ay, linda amiga'; 'Dindirindin', del Cancionero de Palacio; 'Quiero dormir y no puedo', de Juan Vásquez; 'Más vale trocar', de Juan del Encina, y 'Recercada segunda', de Diego Ortiz.

'Carolus' se integra en la programación conmemorativa del Real Alcázar en torno al quinto centenario de ese enlace nupcial y servirá además como antesala del calendario de actividades de moda en Sevilla, en el marco de la XXV edición de la Semana Internacional de la Moda de Andalucía (SIMA 41).

La entrada al evento será libre y gratuita, previa obtención de la correspondiente invitación a través de la web del Real Alcázar, a partir de este viernes, 1 de mayo, a las 10,00 horas.