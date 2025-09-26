El Real Alcázar de Sevilla celebra su Consejo Consultivo y anuncia la remodelación de la Casa de la Contratación

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla ha celebrado un Consejo Consultivo durante el que se han abordado entre otros temas, el resumen de la gestión por parte de la dirección del Real Alcázar durante el último ejercicio y se ha informado de las próximas actuaciones que se van a llevar a cabo, como la remodelación de la Casa de la Contratación.

Así lo ha informado el Consistorio en una nota de prensa, donde además ha añadido que se ha trasladado al Consejo Consultivo "actuaciones de relevancia que se están llevando a cabo, como la remodelación del espacio Casa de la Contratación".

La cita ha sido presidida por el alcalde, José Luis Sanz y han estado presentes el teniente de alcalde, Juan Bueno, así como la gerente del Real Alcázar, Ana Jaúregui, el alcaide del Patronato, Andrés Luque y distintos vocales del Consejo Consultivo como Carlos Ftiz-James Stuart, Pilar León-Castro, Luis Miguel Martín, Macario Valpuesta y de forma telemática; Ana de la Cueva y Benito Navarrete.

El actual Salón de los Abanicos será transformado en un espacio expositivo dedicado a la Casa de la Contratación de Indias, institución que tuvo su sede en el Alcázar entre 1504 y 1717. La intervención permitirá al visitante conocer, mediante recursos museográficos y tecnológicos avanzados, la relevancia histórica de este enclave en la cartografía, la navegación, el comercio y la ciencia de la época.

Asimismo, se ha dado cuenta de la adhesión al Proyecto Life-Refauna Alcázar. El monumento se ha sumado a este programa europeo que busca "reforzar la biodiversidad en entornos patrimoniales, compatibilizando la conservación cultural con la ecológica y consolidando al Real Alcázar como referente internacional en gestión sostenible".

De igual manera, se ha informado de las principales intervenciones ejecutadas y previstas en el Real Alcázar, entre las que el Consistorio ha destacado la finalización de la restauración de los alfarjes del Patio de las Doncellas, la recuperación del Pasillo del Patio de las Muñecas para su conexión con el Jardín del Príncipe, la conservación del Grutesco, Estanque de Mercurio y entorno, así como de las Columnas del Jardín de la Danza o la conservación de las Sargas en el Salón Gótico, ya finalizada, entre otras.

Así, durante la celebración del Consejo se ha avanzado la próxima inauguración, en el mes de diciembre, de una exposición dedicada a Joaquín Sorolla, que "permitirá contemplar en el Real Alcázar una selección de obras del maestro valenciano en diálogo con el propio monumento".

De igual forma, se ha detallado la programación especial que se desarrollará en 2026 con motivo de la conmemoración del 500 aniversario de la boda imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, efeméride que contará con conciertos, recreaciones históricas, ciclos de conferencias, exposiciones temáticas y actividades divulgativas que "pondrán en valor la trascendencia de este acontecimiento histórico celebrado en Sevilla".

También se ha trasladado a los miembros del Consejo Consultivo las próximas actuaciones programadas dentro de los ejercicios 2026-2027, como es la restauración de la azulejería del Patio de las Doncellas, la ejecución del proyecto de restauración de carpinterías históricas del Real Alcázar y de la Casa Consistorial y la incorporación de sistemas de recirculación en todas las fuentes del monumento.

El Consejo ha abordado que con la proyección que se tiene de futuro para 2026, el presupuesto destinado al Real Alcázar alcanzará en torno a un 75% desde 2023, lo que permite "ejecutar actuaciones de conservación de gran alcance, mejorar la oferta cultural y reforzar las condiciones de visita en este enclave Patrimonio Mundial".