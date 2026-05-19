El Real Alcázar de Sevilla inicia los trabajos de conservación del monumento con una inversión cercana a 230.000 euros

Portón de entrada al Patio de Banderas de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este martes que el Real Alcázar ha confirmado el inicio de los trabajos de conservación preventiva, conservación curativa y mantenimiento de las carpinterías históricas del monumento, una actuación que permitirá garantizar la preservación de "uno de los conjuntos patrimoniales más valiosos y singulares de la ciudad".

Según ha precisado el Consistorio hispalense en una nota, los trabajos serán ejecutados por la empresa adjudicataria Crest Arte, S.L. durante un periodo de 35 meses consecutivos, con una inversión total de 229.849,13 euros, y se desarrollarán bajo la dirección y coordinación de la directora gerente del Real Alcázar, Ana Jáuregui.

En este sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha subrayado que "este proyecto demuestra el compromiso del Gobierno municipal con la conservación rigurosa y planificada del patrimonio histórico de Sevilla, apostando por una gestión eficaz que no solo protege nuestros bienes culturales, sino que garantiza su transmisión a las generaciones futuras".

"Estamos hablando de una intervención técnica de enorme importancia que permitirá actuar de forma continua y especializada sobre elementos históricos únicos del Real Alcázar, reforzando además los sistemas de control y seguimiento para asegurar su correcta conservación", ha añadido Bueno.

En concreto, la Administración local ha detallado que este programa se fundamenta en la "necesaria" continuidad de las labores de conservación preventiva y mantenimiento de las carpinterías históricas de los palacios, "fundamentales para preservar las condiciones materiales, estructurales y funcionales de estas piezas de gran relevancia artística e histórica".

En total, las actuaciones abarcarán 44 piezas de distintos estilos y épocas, entre portalones, puertas y ventanas, ubicadas en el Palacio Gótico, Palacio Mudéjar, la fachada del Apeadero y la puerta de la muralla de acceso al Patio de Banderas. Las piezas objeto de intervención abarcan un amplio periodo histórico comprendido entre los siglos XIV y XX.

Asimismo, se actuará sobre el portalón exterior de la muralla que comunica con el Patio de Banderas, uno de los accesos históricos "más emblemáticos" del conjunto monumental. El Ayuntamiento ha valorado esta intervención como "un hito" dentro de las labores de conservación del Real Alcázar, puesto que será la primera vez que el monumento acometa una actuación integral y planificada de conservación sobre esta puerta histórica, incorporándola por primera vez a un "programa técnico continuado de revisión, mantenimiento y seguimiento especializado para garantizar su preservación futura".

En esta línea, el servicio contempla tres categorías de intervenciones consecutivas. Durante los seis primeros meses se desarrollará una fase de actuación más profunda sobre piezas que hasta ahora no habían sido abordadas en anteriores programas de conservación. Entre ellas destacan el portalón principal de la fachada de Pedro I, las celosías de las Salas de los Infantes del Palacio Gótico, las puertas y ventanales del Salón del Almirante y de la Capilla de los Mareantes, así como distintos elementos de acceso y mobiliario histórico vinculados a la Biblioteca y al Salón del Maestre.

Una vez restauradas, todas estas piezas pasarán a integrarse en un circuito regular de revisión y control trimestral, junto al resto de elementos incluidos en el programa. Además, cada seis meses serán sometidas a trabajos específicos de mantenimiento y conservación en función de las patologías detectadas.

En contexto, las labores previstas incluyen limpiezas especializadas, desinfecciones y desinsectaciones, fijación de elementos sueltos, reconstrucción de fragmentos desaparecidos, reintegraciones pictóricas y tratamientos de protección de las maderas y sus componentes decorativos, siempre bajo criterios de conservación preventiva orientados a evitar daños previsibles.

Del mismo modo, todas las actuaciones quedarán registradas mediante fichas técnicas individualizadas, una "herramienta fundamental" según el Consistorio para el seguimiento continuo del estado de conservación de cada pieza y para la evaluación técnica de los tratamientos aplicados.

Por último, Bueno ha señalado que "el Real Alcázar continúa siendo un referente internacional no solo por su valor monumental, sino también por el esfuerzo constante que realiza el Ayuntamiento de Sevilla para conservarlo con los máximos estándares técnicos y profesionales".

Con esta actuación, el Ayuntamiento apuesta por la "conservación sostenible y planificada del patrimonio histórico", impulsando una gestión patrimonial "basada en la prevención, el conocimiento técnico y la intervención continuada sobre uno de los monumentos más visitados y representativos de la ciudad".