Real Betis y Acciona inician la primera fase de construcción del nuevo estadio Villamarín

Labores de la primera fase de la construcción del nuevo Villamarín. - REAL BETIS

SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera fase de construcción del nuevo estadio Benito Villamarín ha arrancado una vez que todos los trámites burocráticos y administrativos han quedado "debidamente cumplimentados". En este sentido, el Real Betis adjudicó a Acciona la realización de estas primeras actuaciones que se desarrollarán ya desde este mes de abril y que incluyen los trabajos de excavación y la ejecución del sistema de contención de tierras mediante muros pantalla para permitir la construcción de los niveles bajo rasante.

En paralelo a estas actuaciones, se continuará con el desarrollo del proceso colaborativo, un plan de acción mediante el cual ambas partes trabajarán de forma conjunta para potenciar el diseño del nuevo recinto y optimizar plazos y costes, informa la entidad verdiblanca en un comunicado. Ya en la segunda fase, se acometerán las obras de construcción en sí resultantes del mencionado proceso, y que contempla la construcción de la nueva grada de Preferencia, obras de mejora en las gradas ya existentes --Gol Norte, Fondo y Gol Sur--, el desarrollo del edificio anexo de uso terciario, aparcamientos subterráneos bajo la grada de Preferencia y del propio edificio anexo, así como la ejecución de la cubierta y la fachada vertical para el conjunto del estadio.

El proyecto del nuevo estadio comenzó el pasado verano con el desmontaje de las estructuras e instalaciones de la grada de Preferencia, demolición de sus tres tribunas y la escalera de Voladizo, con la posterior clasificación y retirada de residuos, un proceso que se desarrolló durante los últimos meses del año 2025 y que fue ejecutado por la empresa Erri Berri.

Las obras se ejecutarán en un entorno urbano con viales de circulación habitual, por lo que la planificación de los trabajos tendrá en cuenta las condiciones de movilidad y la gestión del ruido durante la construcción con el objetivo de generar el menor impacto posible en el barrio de Heliópolis, destaca el comunicado del club.

Con esta remodelación integral, el Real Betis pretende convertir al nuevo Benito Villamarín en un "punto de referencia" de la ciudad de Sevilla con un "nuevo edificio icónico" y, sobre todo, mejorar la experiencia y la comodidad de los aficionados con renovados accesos y servicios, gradas más verticales, nueva cubierta, tecnología moderna y amplias zonas de restauración.

ACCIONA Y LA CIUDAD DEPORTIVA RAFAEL GORDILLO

El Real Betis ya trabajó hace varias temporadas con Acciona en la construcción de la nueva Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, una instalación que ha impulsado el desarrollo de la cantera verdiblanca en los últimos años.

Además de los diferentes terrenos de juego, zonas deportivas y el edificio multifuncional para oficinas, gimnasio y servicios médicos, Acciona realizó los trabajos en las zonas viarias anexas al complejo, con actuaciones de urbanización en la zona.

Además, siguiendo la política medioambiental del Real Betis y su programa 'Forever Green', implementó un diseño bioclimático con ventilación natural, sistemas eficientes de reducción de consumo, reutilización del agua para riego, empleo de energías renovables, integración paisajística y bajo mantenimiento en una apuesta pionera por la sostenibilidad.