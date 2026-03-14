El Real Betis anuncia nuevas zonas de aparcamiento para motocicletas en el parking P7 en el Estadio La Cartuja

Zonas de aparcamiento en el Estadio de la Cartuja - REAL BETIS BALOMPIÉ

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Estadio de La Cartuja de Sevilla, a petición de la Policía Local de Santiponce, habilitará nuevas zonas específicas de aparcamiento para motocicletas de cara a los próximos encuentros del Real Betis Balompié con el objetivo de mejorar la movilidad en el entorno del recinto deportivo. Asimismo, el Ayuntamiento de Sevilla ha comunicado esta semana el inicio de obras en la SE-20, que provocarán afecciones al tráfico entre el miércoles 11 y el domingo 29 de marzo.

Así lo ha comunicado el club en un comunicado, donde ha detallado que esta medida responde a la alta demanda de estacionamiento para las motos en los alrededores del estadio y permitirá ordenar el acceso, ofreciendo espacios con amplia capacidad. El parking actualmente habilitado en Live Sur Stadium no estará disponible por el montaje de otros eventos de entretenimiento ajenos al Real Betis en el entorno del estadio.

La principal opción para los aficionados que elijan este vehículo como medio de transporte para ir y volver de La Cartuja será la bolsa central del parking P7, situada junto a la zona destinada a Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Según ha detallado la entidad deportiva, esta ubicación destaca por su proximidad al estadio, lo que la convierte en la alternativa más cercana y recomendable para este tipo de estacionamiento. El acceso al parking podrá realizarse a través de P7 Norte y P7 Sur, dos de los aparcamientos públicos gratuitos situados en las inmediaciones del recinto.

Como complemento, también se habilitará una zona alternativa para motocicletas en la carretera de servicio de Emasesa, junto a la glorieta próxima a la Instalación Deportiva de La Cartuja. Este espacio se acondicionará para permitir el estacionamiento en batería a ambos márgenes de la calzada y estará delimitado mediante vallado.

El acceso a esta zona se realizará por su entrada norte, frente a las instalaciones deportivas de La Cartuja, mientras que la salida se organizará hacia la SE-20 en dirección norte para facilitar la evacuación tras el encuentro. Desde este punto, los aficionados podrán dirigirse a pie hacia el estadio por el entorno más próximo a Gol Norte.

AFECCIONES AL TRÁFICO EN LA SE-20

Asimismo, el Ayuntamiento de Sevilla ha comunicado esta semana el inicio de obras en la SE-20, que provocarán afecciones al tráfico entre el miércoles 11 y el domingo 29 de marzo.

Durante este periodo quedará interrumpido el tráfico en el tramo comprendido entre la Carretera de Miraflores y el enlace con la A-8088 (Carretera de Brenes). No obstante, se habilitará un carril en contrasentido en la vía opuesta, lo que permitirá mantener un carril operativo en cada dirección de circulación en todo momento.

Estas afecciones coinciden con la celebración de dos encuentros del Real Betis en el Estadio La Cartuja: Real Betis - RC Celta (domingo 15 de marzo a las 18:30 horas) y Real Betis - Panathinaikos (jueves 19 de marzo a las 21:00 horas).