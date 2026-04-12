Reapertura progresiva de parques, cementerios y zonas deportivas al aire libre de Sevilla tras las fuertes lluvias

Archivo - Un empleado de seguridad cierra la puerta de acceso al parque de María Luisa. A 11 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha comunicado a las 7,50 horas de la mañana de este domingo la reapertura progresiva de parques, instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio de la capital hispalense tras finalizar los avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así lo ha trasladado el Servicio de Emergencias Sevilla a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press. Además, ha detallado que la reapertura de los sitios públicos mencionados se ha procedido tras la finalización de los avisos de la Aemet y la oportuna inspección por parte de los técnicos del Consistorio.

Cabe recordar que el cierre preventivo se anuncio este pasado sábado sobre las 15,00 horas, ya que se trataba de una medida preventiva y de anticipación "para minimizar su impacto en la ciudadanía". Durante la jornada del sábado, en la capital hispalense, los bomberos han tenido que intervenir en la calle Santo Rey saneando una fachada por caída de fragmentos a la calzada. Según ha precisado el Consistorio local, estas labores han sido supervisadas por protección civil.