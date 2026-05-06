Reconocimiento del Festival de Novela Negra Sevilla Black a la Feria del Libro por su impulso al sector editorial

Reconocimiento del Festival de Novela Negra Sevilla Black a la Feria del Libro de Sevilla. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado de que el Festival Literario de Novela Negra 'Sevilla Black' ha otorgado un reconocimiento a la Feria del Libro de Sevilla, destacando su "papel esencial en la promoción de la lectura y el impulso al sector editorial en la ciudad".

Este galardón "pone en valor la trayectoria de una cita consolidada" que, año tras año, convierte Sevilla en "punto de encuentro" para lectores, autores y profesionales del libro, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

El acto de entrega, que ha tenido lugar en el Hotel Hospes Las Casas del Rey de Baeza, ha contado con la presencia de la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, quien ha subrayado que este reconocimiento es un "reflejo del compromiso de la ciudad con la cultura y con el fomento de la lectura, y del trabajo constante que realiza la Feria del Libro para acercar los libros a todos los públicos".

Asimismo, la edil ha destacado que "iniciativas como 'Sevilla Black' contribuyen a diversificar y enriquecer la programación cultural de Sevilla".

En el acto también han participado la directora del citado festival, Inés Ruiz; el director de la Feria del Libro, Antonio Agredano; el presidente de la Asociación Feria del Libro de Sevilla, Rafael Rodríguez Núñez; el presidente del Ateneo, Emilio Boja, y Pablo Morillo, director general de la Fundación José Manuel Lara, del Grupo Planeta, junto a autores reconocidos como Reyes Vargas, Andrés González Barba, Gregorio Serrano y Víctor García Rayo, entre otros.

Con este reconocimiento, 'Sevilla Black' refuerza su papel dentro del panorama literario, consolidándose como un festival que apuesta por la novela negra como herramienta cultural y de reflexión social. La distinción a la Feria del Libro de Sevilla reconoce no solo su historia, sino también su capacidad para seguir siendo un motor fundamental en la difusión de la literatura y en la dinamización cultural de la ciudad.