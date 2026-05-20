La Red EDIL Andalucía se reúne en Sevilla para abordar la implementación de Planes de Actuación Integrada

Imagen de la delegada de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, durante el segundo encuentro de trabajo de la Red EDIL Andalucía celebrado en la capital Hispalense. - AYTO. SEVILLA

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha acogido este miércoles, el segundo encuentro de trabajo de la Red EDIL Andalucía, una jornada presencial celebrada en las oficinas centrales de Emasesa que ha reunido a más de 100 representantes municipales, equipos técnicos y responsables políticos de toda Andalucía para avanzar en la implementación de los Planes de Actuación Integrada (PAI), compartir experiencias y abordar cuestiones clave como la selección de operaciones y la capitalización de los PAI.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, en la inauguración han participado la delegada de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas; el coordinador general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Manuel García; y el socio-director de TECH Friendly, Sergio Serna.

De este modo, la delegada de Fondos Europeos ha destacado el PAI Sevilla Nuevo Este, que a su juicio "está transformando" el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, y para el que el Consistorio ha obtenido 12 millones de euros que "están permitiendo desarrollar el mayor plan de regeneración urbana y social de la historia de este distrito" a través de dos grandes proyectos interconectados.

Estos proyectos son el 'Corredor Verde Sevilla Este', que pretende "conectar" barrios, naturaleza y personas, mejorando la conectividad urbana y la infraestructura verde; y 'Sevilla Este Avanza', que ha supuesto la creación de "espacios para crecer y convivir", centrado en la regeneración de plazas, la accesibilidad y la modernización de equipamientos públicos, junto con el "relevo generacional en el distrito".

En este sentido, Salas ha defendido que los fondos europeos "no son únicamente una fuente de financiación, sino una herramienta de transformación urbana y de construcción de ciudad".