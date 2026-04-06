'Los Remedios se viste de Feria' celebra su segunda edición con un desfile en la calle Asunción de Sevilla

Presentación de 'Los Remedios se viste de Feria'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas Mayores y del distrito Los Remedios de Sevilla, Manuel Alés, ha presentado este lunes la celebración de la segunda edición de "Los Remedios se viste de Feria", un desfile que tendrá lugar el próximo martes 14 de abril a partir de las 19,00 horas en la calle Asunción.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, Alés ha destacado que hablar de Sevilla es hablar de su Feria de Abril, "de su luz, de su alegría y de ese arte que se respira en cada rincón", subrayando especialmente el papel del barrio de Los Remedios como uno de los grandes protagonistas de esta tradición.

"Aquí, la Feria no es solo un evento, es parte de nuestra identidad, de nuestra convivencia y de nuestra manera de sentir", ha añadido.

El desfile, que se realizara con la colaboración de Go Eventos, reunirá a destacadas firmas de moda flamenca, que pondrán en valor la belleza, la elegancia y la esencia de esta celebración tan representativa.

Entre los diseñadores participantes se encuentran Luisa Pérez Riu, Carmen Fitz, Doble E (Carmen Latorre), Manuel Ibáñez, Juan Foronda, AJL Pepe Jiménez, Ángela y Adela, Mónica Méndez, Delia Núñez Santana Diseños, Alberto Mattey, Javier García, Lola Azahares, Ismael Domínguez, Paco Prieto, Rocío Olmedo, Alejandro Santizo, José Galván, Iván Campaña, Pablo Retamero, Alicia Suárez, Juanjo Bernal, José Paco Couture y José Manuel Valencia.

Asimismo, durante el acto se rendirá homenaje a distintas entidades y personas que forman parte esencial de la vida del barrio. Entre ellos, la asociación Paxis Inclusión, reconocida por su labor constante en favor de la inclusión social; el emblemático Bar Confiñal, punto de encuentro histórico de Los Remedios; la diseñadora Pepa Garrido, por su contribución a la moda flamenca; y el Bar Emilio, referente indiscutible de la calle Asunción y símbolo de la vida cotidiana del barrio.

"Los Remedios se llena de vida, de encuentros, de familias y amigos que comparten momentos únicos, manteniendo viva una tradición que pasa de generación en generación. Este desfile es reflejo de todo ello y una oportunidad para celebrar juntos nuestra identidad", ha concluido el delegado.

El Ayuntamiento ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de esta cita que "consolida su lugar en el calendario previo a la Feria, como un escaparate del talento, la cultura y el espíritu de Sevilla, del mismo modo que impulsa el comercio local de la ciudad".