Respaldo municipal a la labor social y sanitaria de la Fundación Sonríe Sevilla que impulsa el Colegio de Dentistas

Foto de familia de la Fundación Sonríe Sevilla impulsada por el Colegio de Dentistas. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha participado en la presentación de la Fundación Sonríe Sevilla, una entidad promovida por el Colegio de Dentistas de Sevilla con el objetivo de concienciar, prevenir y promocionar la salud bucodental, especialmente entre las personas y colectivos con mayores dificultades de acceso a este tipo de atención.

Durante su intervención, celebrada en la noche del miércoles en la sede de la Fundación Cajasol, el alcalde ha destacado que "la salud bucodental no es una cuestión menor, sino una parte esencial de la salud, de la dignidad y de la calidad de vida de las personas", informa el Consistorio en un comunicado.

En este sentido, el regidor ha recordado que desde el pasado 16 de abril, tras su aprobación en el Pleno municipal, el Ayuntamiento forma parte como patrono temporal de la Fundación Sonríe Sevilla, al compartir sus fines de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención a los colectivos más vulnerables.

Sanz ha subrayado el valor de proyectos como la atención bucodental a personas desfavorecidas de la barriada de Los Pajaritos, las charlas informativas en barrios vulnerables y la colaboración con entidades sociales en el ámbito de la odontología social.

"Presentamos una alianza por la salud, por la prevención y por la igualdad de oportunidades", ha señalado el alcalde, quien ha agradecido al Colegio de Dentistas de Sevilla y a los profesionales voluntarios "su compromiso con quienes más lo necesitan".