Retraso en trenes de cercanías de líneas C1 y C3 de Sevilla por incidencia en la señalización entre Los Rosales y Brenes

Archivo - Imagen de instalaciones ferroviarias en Sevilla. A 24 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de las líneas C1 y C3 de Cercanías de la provincia de Sevilla registran desde primera hora de este lunes 18 de mayo retrasos por una incidencia en los sistemas de señalización entre las estaciones de Los Rosales y Brenes.

Así lo asegura el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 07.15 horas en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Personal de Adif trabaja para solucionar esta incidencia "lo antes posible", según las mismas fuentes.